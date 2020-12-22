Под Волгоградом новостройку почти на 100 квартир оставили без горячей воды





Коллективное обращение в прокуратуру готовят новоселы трехэтажного дома на 96 квартир в микрорайоне Разгуляевка поселка Городище. Как сообщил ИА "Высота 102" один из собственников квартир Сергей Багнов, акт о передаче ему квартиры был подписан им и застройщиком еще 5 ноября, но коммунальный ресурс до сих пор в дом, расположенный в переулке Свободный,24, не поступает. "Многие семьи уже заселились в квартиры, но им приходится греть воду для купания. Никаких проблем с коммуникациями нет - застройщику достаточно повернуть кран "на обратку", который находится в подвале дома. Но он почему-то этого не делает", - говорит Сергей.

В ООО "Волга-Комплекс-Строй" по телефону пояснили, что жильцы обязаны заключить индивидуальные договоры на поставку воды с МУП "ЖКХ Городищенского района". "Пока за электроэнергию и холодную воду платим мы, а собственники тянут с заключением договоров. Вас там давно ждут. Чем больше договоров будет заключено, тем быстрее появится горячая вода. По срокам ничего сказать не могу", - заявили сегодня в телефонном разговоре дольщикам представители застройщика.

У владельцев квартир есть свои предположения насчет причин поведения застройщика. По словам жильцов нового дома, некоторые лица им настойчиво предлагали выбрать конкретную управляющую компанию. "От услуг этой организации мы отказались. Тариф на обслуживание общедомового имущества оказался слишком высоким - 30 рублей за квадратный метр жилплощади. К тому же, эта УК известна своим скандальным прошлым. Мы выбрали другую фирму, у которой расценки гораздо дешевле и репутация чище. Сейчас идет процесс заочного голосования жителей. Не исключено, что отсутствие горячей воды - это "расплата" за наше решение. Еще нам говорили про какие-то долги застройщика, который таким способом может пытаться сэкономить на собственных расходах", - рассказала одна из собственниц квартир в доме.

Хозяин двушки Сергей Багнов не видит взаимосвязи между заключением договоров с МУПом и отсутствием воды. "Застройщик обязан подать воду независимо от того, успели ли люди дойти до коммунального предприятия, или нет. Прежде чем обратиться в "ЖКХ" для открытия лицевых счетов, мы обязаны зарегистрировать в МФЦ право собственности на квартиры. В связи с пандемией прием граждан в муниципальном предприятии ведется исключительно по записи - мне, к примеру, назначено на 25 декабря. Вот только как это связано с подачей горячей воды, непонятно", - удивляется Сергей.

Корреспондент "Высоты 102" обратился за комментариями в приемную главы администрации Городищенского района Андрея Кагитина. Секретарь пояснила, что руководство в курсе ситуации, поскольку сегодня уже поступали звонки от жильцов проблемной новостройки. Сотрудник органа местного самоуправления передала контактный телефон редакции профильному заместителю главы района Владимиру Кащенко. Однако с информагентством пока никто не связался. Рабочий телефон господина Кащенко не отвечает.



