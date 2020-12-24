Общество

Стала известна дата прощания с настоятелем Казанского собора в Волгограде

Общество 24.12.2020 10:26
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24.12.2020 10:26


Отпевание протоирея Вячеслава Жебелева состоится 25 декабря, на память святителя Спиридона Тримифунского. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщили в Волгоградской епархии.
Отпевание начнется в 11:00 в Казанском кафедральном соборе Волгограда.
"Для епархии, да и для многих людей это невосполнимая утрата. Яркий проповедник, прекрасный организатор, во многом талантливый человек и одаренный священник. Он нес много ответственных послушаний на ниве церковной: секретарь архиерейского совета, руководитель отдела культуры и отдела по канонизации святых. Много сил было отдано для строительства собора Александра Невского. Одной из черт его выдающейся личности была церковность. Не просто любовь к Церкви, но хранение ее священных традиций и в этих традициях особое внимание уделялось личности духовно просвещенного человека", - сказал митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. Слова соболезнования опубликованы на сайте епархии.
Напомним, клирик Волгоградской епархии, настоятель Казанского кафедрального собора Волгограда, настоятель строящегося собора святого благоверного великого князя Александра Невского, руководитель отдела по культуре, председатель комиссии по канонизации святых Волгоградской епархии скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в реанимационном отделении госпиталя вечером 22 декабря 2020 года, на 66-м году жизни.
Справка. 
Родился будущий священник 2 марта 1955 года в городе Тула. Окончил Московскую духовную академию. В 1979 году был рукоположен в сан пресвитера.
Отец Вячеслав служил в храмах Тулы, Сахалина, с 2003 года совершал свое служение в Волгоградской епархии. Был настоятелем храма преподобных Сергия и Германа Валаамских, преподобного Сергия Радонежского. Последним местом служения стал Казанский кафедральный собор, где после рукоположения проходят сорокоуст молодые священники. Особый вклад внес отец Вячеслав в дело возрождения собора святого благоверного князя Александра Невского в Волгограде. Стоял у истоков этого грандиозного начинания.
Вячеслав Жебелев слыл знатоком русской классической литературы. Знал наизусть много стихов, причем зачастую редких, малоизвестных авторов. Легко декламировал, чем быстро располагал к себе собеседников. В кругу его многочисленных друзей были литераторы, артисты, музыканты, режиссеры волгоградских театров, деятели науки и образования.

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