«Дистант сделал нас сильнее»: ректор медицинского университета об итогах уходящего года





Ректор Волгоградского государственного медицинского университета Владимир Шкарин рассказал ИА «Высота 102» о проектах, реализованных в 2020-м и о том, что ждет вуз в новом 2021 году.

– Новогодние праздники – это традиционный повод подвести итоги. Какое достижение Волгоградского государственного медицинского университета Вы считаете главным?

– Их много. ВолгГМУ активно развивался в научном направлении, в образовательном. Год для вуза стал юбилейным, мы отметили 85-летие нашей альма-матер. Реализовано много перспективных проектов, но, пожалуй, главным достижением я считаю то, что практикующему звену здравоохранения вместе с нашими студентами и преподавателями удалось стабилизировать ситуацию с ковидом.

Сейчас уже можно уверенно сказать, что вместе нам удалось спасти сотни жизней волгоградцев, восстановить их здоровье после очень серьезного поражения вирусом. Я благодарен каждому, кто откликнулся на призыв и пошел работать в «красную зону», в поликлиники, стационары, волонтерам – которые в это сложное время оказались ближе всех к людям старшего возраста. Именно на этих направлениях силы и знания нашего большого коллектива были востребованы в первую очередь.

Наши инновационные структуры в период пандемии серьезно помогли врачам региона тем, что начали изготовление средств индивидуальной защиты для врачей: производили защитные щитки, держатели масок и другое необходимое оборудование.

– Как сказались на образовательном процессе ограничения введенные в связи с пандемией новой коронавирусной инфекцией?

– Я думаю, те трудности с которыми мы столкнулись, они сделали нас сильнее. Дистант, который пришел в нашу жизнь, способствовал стремительному развитию технологий. Мы не только освоили технологии удаленного общения со студентами, но увидели в этом новые возможности. Например, сразу три зарубежных вуза заключили договоры о сетевом взаимодействии с Волгоградским медицинским университетом. Это Ташкентский государственный стоматологический институт, Самаркандский государственный медицинский университет и Гродненский государственный медицинский университет.

На первоначальном этапе сотрудничества запланировано три лекционных модуля по стоматологии, хирургии и кардиологии. Такие совместные программы реализуются впервые. Мы не планируем полностью отказываться от работы в дистанционном формате и после окончания пандемии, преподавание ряда теоретических дисциплин в дистанционном формате продолжится, кроме того мы будем развивать всё то, что связано с современными технологиями.

– Один из таких проектов – это Центр электронного медицинского образования?

– Да, он откроется в новом году на улице Бурейской. Фактически это полноценный медицинский стационар, оснащенный самой современной робототехникой, благодаря которым студенты и практикующие врачи смогут в максимально реалистичных условиях отрабатывать навыки оказания медицинской помощи.





Для этих же целей в вузе появятся симуляционная лаборатория и симуляционная аптека.

Накануне нового года в вузе заработал Центр Молодежного инновационного творчества. Современное оборудование позволит студентам и школьникам заниматься 3D-технологиями, программированием и прототипированием в медицине.

– Согласитесь, реализация всех этих проектов невозможна без развития науки. Как Вы оцениваете научный потенциал университета?

– Об этом лучше всяких слов говорят цифры. Приведу несколько примеров. В этом году сотрудниками университета защищено 5 докторских диссертаций. Еще 25 сотрудников вуза защитили диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. Это почти на треть больше, чем в прошлом году. Мы получили 20 патентов на изобретения, на рассмотрении находятся еще 15. Для сравнения, в прошлом году, их было всего 22.

Университет вошел в ТОП-10 среди медицинских вузов России по основным показателям публикационной активности. Наши ученые печатаются не только в российских, но и в зарубежных научных зданиях. Например, две монографии изданы в британском издательстве «IntechOpen».

ВолгГМУ – организатор всероссийских конференций, съездов, научных форумов. Не смотря на период пандемии, мы провели 32 научных форума.

Еще одно подтверждение востребованности нашей научной деятельности – то, что на международной выставке «Medica 2019» в Дюссельдорфе проект «Экзоскелет-34», разработанный нашими учеными награжден золотой медалью. Активно участвуем в конкурсах грантов.

Впервые ВолгГМУ стал абсолютным лидером конкурса на предоставление государственных научных грантов Волгоградской области. Из десяти проектов, которые будут реализовываться на территории региона в рамках грантовой поддержки, пять были предложены учеными ВолгГМУ. Сумма каждого гранта – 500 тысяч рублей.

– Вы говорите о педагогах. А современная молодежь – студенты проявляют сегодня интерес к науке?

– Безусловно. Это подтверждает и то, что сразу пятерым студентам ВолгГМУ в этом учебном году назначена стипендия Президента и Правительства РФ. Мы уделяем особое внимание этому направлению работы, так как понимаем, что наши сегодняшние студенты, – это те, кто завтра будет заниматься наукой в университете, в практическом здравоохранении.





Проводим конкурс грантов – в этом году это 600 тысяч рублей для выполнения научно-исследовательской работы молодыми учеными и студентами. Вдвое увеличили стипендии за успехи в образовательной, научно-исследовательской, международной, спортивной и общественной деятельности. Отдельные научные исследования студентов, мы очень надеемся, станут отправной точкой для решения серьезных экологических проблем в регионе. Таких как обеспечение качественной питьевой водой районов Заволжья.

– Особняком в ряду научных площадок вуза стоит Научный центр инновационных лекарственных средств. Какими разработками сегодня заняты фармакологи?

– Есть понимание того, что у НЦИЛС может и должен стать мощной всероссийской научной площадкой. В этом году мы приступил к выполнению крупного научного проекта по разработке лекарств, которые смогут облегчить последствия перенесенного человеком ковида. В этот проект мы включены вместе с крупнейшими научными центрами страны. В центре впервые успешно проведены исследования с применением передовых биотехнологий на трансгенных клетках.





Для достижения более масштабных целей Научный центр инновационных лекарственных средств готовится к сертификации, которая должна будет подтвердить соответствие испытательных лабораторий НЦИЛС принципам GMP и GLP. И то и другое – это система норм и правил, предъявляемых к лабораториям, обязательный стандарт качества проводимых исследований мирового уровня. Для соответствия международным требованиям в этом году начали поставку ещё 47 единиц высокотехнологичного оборудования.

– В конце года в Москве вуз получил награду как один из лучших в стране экспортеров услуг. О каких услугах идет речь?

– Волгоградскому государственному медицинскому университету присуждено второе место в Номинации «Экспортер года в сфере услуг» в категории «Крупный бизнес». Это оценка большой многолетней работы по подготовке врачей для разных стран мира. По этой программе мы подготовили больше 4500 специалистов.





Особенно почетно, что в конкурсе принимали участие 1700 компаний из всех регионов страны. Наш вуз представил на конкурс свою концепцию экспорта образовательных услуг, так как у нас накоплен уникальный опыт набора и обучения иностранных граждан.

– Волгоградский государственный медицинский университет ведет не только образовательную, научную, но и лечебную деятельность. Какие успехи Вы бы отметили в этом направлении?

– У вуза три собственных клиники, и 84 клинических базы. Наши специалисты владеют передовыми технологиями, которые позволяют населению улучшать качество жизни, увеличивать ее продолжительность. Все ученые в период пандемии активно включены в работу по консультированию пациентов со сложным течением заболевания, но вместе с тем проводились и сложные высокотехнологичные операции.

Так, в клинике №1 ВолгГМУ, провели уникальную хирургическую операцию на сердце. Пациентке выполнили малоинвазивное вмешательство –имплантацию окклюдера ушка левого предсердия. Эту операцию в регионе делает только наша клиника.

Совершенно новая методика, примененная детскими хирургами нашей кафедры на базе больницы №7, позволила спасти жизнь малышу из Камышина. При этом после операции на теле малыша не осталось и следа.





Новые возможности появляются и для оказания качественной стоматологической помощи. Для этого в новом году планируется открытие филиала нашей стоматологической поликлиники в Кировском районе Волгограда.

– Каким еще направлениям работы отдан приоритет в новом году?

– Планируем расширять взаимодействие с ведущими вузами региона. Будем развивать технологии с применением суперкомпьютера, закупать новую технику, открывать новые инновационные центры. Один из приоритетов – разработка и внедрение мобильных приложений, информационных цифровых сервисов для врачей и пациентов. Планируется лицензирование и открытие направления подготовки по программе «Ветеринария».

Запланирована закупка инвентаря для спортивных площадок. Студенты должны не только учиться, заниматься наукой, но и проводить внеучебное время в комфортных условиях.

Сохраняя традиции будем развивать современную систему образования, которая позволит подготовить востребованных специалистов нового поколения.



