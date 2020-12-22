



ГКУ "Центр социальной защиты населения по Котовскому району" лишил 87-летнюю ветерана труда социальных выплат после продажи дома. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, женщина обратилась в надзорные органы с заявлением о данном факте. Также она сообщила, что с нее взыскивают ранее перечисленные средства.

Как следует из материалов надзорной проверки, пенсионерка, имеющая статус ветерана труда, в 2019 году продала свой дом в Котово и переехала жить к родственникам в жилье, расположенное в этом же населенном пункте.

При этом в период с 28 января по 27 ноября 2019 года у заявительницы имелась временная регистрация по месту пребывания. Впоследствии данные обстоятельства стали причиной для принятия органами социальной защиты населения решения о прекращении социальных выплат ветерану труда и удержании с пенсионерки суммы ранее перечисленных денежных средств.

Подобная позиция мотивирована ГКУ "Центр социальной защиты населения по Котовскому району" тем, что право на единую денежную выплату имеют лица, постоянно проживающие на территории Волгоградской области.

При этом фактически пенсионерка постоянно проживает на территории Котовского района Волгоградской области с 1973 года, в спорный период имела временную регистрацию, за пределы региона не выезжала.

В этой связи прокуратурой Котовского района Волгоградской области предъявлено в суд исковое заявление о признании права пенсионерки на получение мер социальной поддержки в виде единой денежной выплаты и ежемесячной денежной выплаты на жилищно-коммунальные услуги. Также в иске прокурором потребовано возложить обязанность на ГКУ "Центр социальной защиты населения по Котовскому району" произвести перерасчет выплат заявительнице.

Решением Котовского районного суда Волгоградской области исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. По мере вступления судебного решения в законную силу, его исполнение будет взято прокуратурой на контроль.



