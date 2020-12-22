Зампрокурора Волгоградской области лично выйдет на связь с жителями трех районов

Общество 22.12.2020 10:17
0
22.12.2020 10:17
Завтра, 23 декабря, заместитель прокурора Волгоградской области Евгений Орловский проведет личный прием граждан. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, общение с жителями пройдет в формате видеоконференцсвязи.
С 10:00 до 11:00 будут приниматься жители Краснооктябрьского района Волгограда. Предварительная запись по телефону: 8 (8442) 76-56-35;
С 11:00 до 12:00 на прием могут обратиться жители Центрального района Волгограда. Предварительная запись по телефону: 8 (8442) 23-13-67;
- с 12:00 до 13:00 на прием приглашаются жители Урюпинского района. Предварительная запись по телефону: 8 (84442) 4-24-19.
Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов гражданам целесообразно иметь на руках заявление с указанием основных доводов; в случае, если заявитель ранее обращался в органы прокуратуры или иные органы государственной власти – приобщить к заявлению копии ответов.
Заявителю при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а в случае обращения от имени третьих лиц - доверенность.
Реклама
«Сожгли и украли батареи»: аварийный дом в Волгограде промерз из-за жильцов-забулдыг22.12.2020 13:32
Общество 22.12.2020 13:32
«Мой сын побеждал за Россию, а Россия делает его бомжем»: в Волгограде суд постановил снести дом с инвалидами и детьми22.12.2020 13:13
Общество 22.12.2020 13:13
Волгоградский ковид-диссидент надеется найти правду в Сочи22.12.2020 11:03
Общество 22.12.2020 11:03
Предприятия ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго отмечают День Энергетика22.12.2020 10:57
Общество 22.12.2020 10:57
"Самый теплый день": Волжские тепловые сети отмечают свой профессиональный праздник22.12.2020 09:19
Общество 22.12.2020 09:19
Президент в пойме и салют: в Волгограде утвердили программу празднования Нового года22.12.2020 09:14
Общество 22.12.2020 09:14
Зловонную жижу под видом кристальной воды продают селянам в Волгоградской области22.12.2020 09:00
Общество 22.12.2020 09:00
Можно ли зарегистрировать права собственности квартиры онлайн 1?22.12.2020 08:44
Общество 22.12.2020 08:44
Антитела к COVID-19 нашли у 39% протестированных в ЦКДЛ жителей Волгограда22.12.2020 07:41
Общество 22.12.2020 07:41
Декан Волгоградского технического университета умер от коронавируса21.12.2020 21:07
Общество 21.12.2020 21:07
Жители Котельниково активно участвуют в движении «Котельниково – Земля Героев»21.12.2020 14:46
Общество 21.12.2020 14:46
В центре Волгограда засияют гигантские новогодние свечи21.12.2020 13:50
Общество 21.12.2020 13:50
«Не меньше 25 тысяч»: на пикетах в Волгограде потребовали от государства помощи людям в год пандемии21.12.2020 13:18
Общество 21.12.2020 13:18
Запасаем койки и лекарства: в Волгоградской области готовятся к вспышке коронавируса после новогодних посиделок21.12.2020 12:08
Общество 21.12.2020 12:08
В Волгоградской области установлены новые пределы пограничной зоны21.12.2020 11:24
Общество 21.12.2020 11:24
Реклама