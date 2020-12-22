Зампрокурора Волгоградской области лично выйдет на связь с жителями трех районов





Завтра, 23 декабря, заместитель прокурора Волгоградской области Евгений Орловский проведет личный прием граждан. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, общение с жителями пройдет в формате видеоконференцсвязи.

С 10:00 до 11:00 будут приниматься жители Краснооктябрьского района Волгограда. Предварительная запись по телефону: 8 (8442) 76-56-35;

С 11:00 до 12:00 на прием могут обратиться жители Центрального района Волгограда. Предварительная запись по телефону: 8 (8442) 23-13-67;

- с 12:00 до 13:00 на прием приглашаются жители Урюпинского района. Предварительная запись по телефону: 8 (84442) 4-24-19.

Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов гражданам целесообразно иметь на руках заявление с указанием основных доводов; в случае, если заявитель ранее обращался в органы прокуратуры или иные органы государственной власти – приобщить к заявлению копии ответов.

Заявителю при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а в случае обращения от имени третьих лиц - доверенность.



