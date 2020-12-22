Можно ли зарегистрировать права собственности квартиры онлайн 1?

Общество 22.12.2020 08:44 Реклама
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22.12.2020 08:44 Реклама
В такое непростое время не хочется лишний раз посещать людные места. Но как быть, если вы продаете или покупаете квартиру, и нужно срочно зарегистрировать право собственности? Сегодня это можно сделать за один визит в центр ипотечного кредитования СберБанка или офис застройщика-партнера, а все документы получить по электронной почте.
Как воспользоваться услугой? Вы можете оформить услугу «Электронная регистрация права собственности» за один визит — в центр ипотечного кредитования СберБанка или офис застройщика-партнера. В сервис входят:
• Оплата государственной пошлины за регистрацию перехода права собственности.
• Выпуск усиленной квалифицированной подписи для всех участников сделки.
• Отправка документов в электронном виде в Росреестр.
• Взаимодействие с Росреестром и сопровождение регистрации.
• Направление зарегистрированных документов на электронную почту участников сделки.
Как обезопасить себя при передаче денег за квартиру? Удобной услугой в данном случае будет сервис «Безопасные расчеты». Для этого нужно также один раз приехать в центр ипотечного кредитования СберБанка или офис застройщика-партнера и оформить услугу «Безопасные расчеты». Сначала покупатель переводит деньги на специальный счет Центра недвижимости от СберБанка. Центр дожидается регистрации сделки в Росреестре, и только после этого деньги поступают на счет продавца.
Подключите один или оба сервиса и следите за статусом документов в личном кабинете. Подходит для тех, кто продает или покупает жилье — в ипотеку или на собственные средства. Вы можете воспользоваться двумя услугами сразу или каждой по отдельности. Подробнее об услугах уточняйте на сайте www.domclick.ru. Удачных сделок!
(1) Онлайн – англ. Online – в сети Интернет
С помощью сервиса ДомКлик (www.domclick.ru) предоставляется возможность рассчитать сумму жилищного кредита ПАО Сбербанк, подать заявку, копии документов на кредит и объект недвижимости в режиме онлайн, отслеживать этапы совершения ипотечной сделки. Услуги через портал domclick.ru (0+) предоставляет ООО «ЦНС» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1). Услуги по предоставлению кредита на покупку объекта недвижимости предоставляет ПАО Сбербанк. Подробные условия кредитования на www.sberbank.ru. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Подробная информация об услугах, реализуемых через www.domclick.ru, их стоимости и порядке предоставления на www.domclick.ru.
Услуги «Электронная регистрация права собственности» и «Безопасные расчеты» предоставляются ООО «Центр недвижимости от Сбербанка» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1). Подробнее об условиях оформления услуг, стоимости, ограничениях уточняйте на сайте www.domclick.ru.
Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г.
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