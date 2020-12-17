



Эпидемия коронавируса стала настоящим испытанием для жителей нашей страны, которым пришлось приспосабливаться к новым условиям жизни, в том числе и в сфере образования. Студенты и школьники вынуждены были обучаться по дистанционным программам, учились вместе с ними и преподаватели. Необходимость получения дополнительных знаний, навыков в системе профессионального образования ощутили многие участники образовательного процесса.

И такую возможность дают сегодня в Волгоградском государственном университете, где идет обучение по дополнительным образовательным программам федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование».

Важность и актуальность программ подчеркнула ректор Волгоградского государственного университета Алла Калинина: «Цель реализации программы – развитие профессиональных компетенций, позволяющих осуществлять систему управления образовательным процессом в профессиональной деятельности преподавателя высшей школы. Содержание образовательных программы ориентировано на соответствующие целевые аудитории с учетом требований профессиональных стандартов, современных технологий преподавания, формулирования образовательных результатов и использования релевантных способов их оценки, формирование способности учитывать особенности обучения методикам реализации образовательных программ для инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья».

Как избежать синдрома профессионального выгорания на работе, какие методики дистанционного обучения оказались наиболее эффективными, как использовать это время для личностного роста, в чем особенность обучения лиц с ограниченными возможностями – обо всем этом рассказывают лекторы в рамках нескольких образовательных курсов, сообщили ИА «Высота 102» в вузе.

В настоящее время слушатели проходят бесплатное обучение по дополнительным программам повышения квалификации, актуальным и востребованным для реального сектора экономики. Среди «студентов» немало и преподавателей высших учебных заведений, которые продолжают учиться, осваивая новые знания и новые методики.

В результате изучения курса «Совершенствование системы управления образовательным процессом в профессиональной деятельности преподавателя высшей школы» слушатель освоит:

• техники и приемы общения с учетом возрастных и индивидуальных особенностей собеседников;

• механизмы адаптации студентов к особенностям образовательного процесса;

• основные подходы и направления работы в области педагогической поддержки и сопровождения личностного и профессионального самоопределения студентов;

• техники и приемы вовлечения в деятельность и поддержания интереса к ней;

• психофизиологические и индивидуально-психологические особенности личности, специфику самоменеджмента в профессиональной деятельности преподавателя высшей школы.

«Полученные знания окончившие курсы слушатели смогут использовать для организации общественной, научной, творческой и предпринимательской деятельности студентов, в планировании самостоятельной работы, для координации деятельности профессорско-преподавательского состава, для контроля хода и качества образовательного процесса в группе», – рассказывает руководитель дополнительной образовательной программы повышения квалификации «Управленческие и коммуникативные компетенции в современных условиях образовательного процесса высшей школы», кандидат психологический наук, доцент Оксана Викторовна Голубь.

Напомним, ВолГУ получил средства из федерального бюджета в соответствии с решением Бюджетной комиссии Минобрнауки РФ на осуществление программы «Инновационные технологии непрерывного образования» в рамках федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование» в 2020 году. Лекции по самой разнообразной тематике продлятся до конца декабря 2020 года.



