С заботой о близких: волгоградцы могут оградить пожилых родителей от хлопот по уплате энергосчетов

Общество 15.12.2020 11:09
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15.12.2020 11:09
Чуть более двух недель остается до нового года и столько всего предстоит успеть: позаботиться о подарках близким, продумать праздничное меню, завершить все дела на работе и расплатиться по долгам.
Високосный 2020 год со всеми его потрясениями заставил поверить в приметы самых серьезных скептиков. Поэтому лучше перестраховаться и начать новый год с чистой совестью.
ПАО «Волгоградэнергосбыт», гарантирующий поставщик электроэнергии, спешит на помощь – оплатить квитанции можно через дистанционные сервисы компании не только за себя, но и за своих пожилых родственников. И тем самым оградить их от необходимости выходить из дома в места скопления людей – на почту, в банк, где они могут заразиться коронавирусной инфекцией или сезонными вирусами.
Для проведения платежа требуется гаджет для выхода в интернет или компьютер, номер лицевого счета и данные своей банковской карты.
Оплатить счета и задолженности за электроэнергию можно просто, быстро и, главное, без комиссии:
– зайдите на официальный сайт ПАО «Волгоградэнергосбыт» еnergosale34.ru и проведите оплату без регистрации по номеру лицевого счета;
– на официальном сайте можно также произвести оплату через личный кабинет;
– установите приложение «Волгоградэнергосбыт» на мобильный телефон и оплачивайте через него.
Кроме того, в личном кабинете легко оформить рассылку ежемесячных квитанций за услугу «Электроснабжение» на электронную почту.
На личный e-mail могут приходить на оплату не только ваши документы, но и ваших близких. Это поможет следить за своевременной оплатой, а также проконтролировать отсутствие долгов.
Удобные и элементарные в использовании дистанционные сервисы ПАО «Волгоградэнергосбыт» – вам в помощь.
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