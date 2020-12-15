С заботой о близких: волгоградцы могут оградить пожилых родителей от хлопот по уплате энергосчетов





Чуть более двух недель остается до нового года и столько всего предстоит успеть: позаботиться о подарках близким, продумать праздничное меню, завершить все дела на работе и расплатиться по долгам.

Високосный 2020 год со всеми его потрясениями заставил поверить в приметы самых серьезных скептиков. Поэтому лучше перестраховаться и начать новый год с чистой совестью.

ПАО «Волгоградэнергосбыт», гарантирующий поставщик электроэнергии, спешит на помощь – оплатить квитанции можно через дистанционные сервисы компании не только за себя, но и за своих пожилых родственников. И тем самым оградить их от необходимости выходить из дома в места скопления людей – на почту, в банк, где они могут заразиться коронавирусной инфекцией или сезонными вирусами.

Для проведения платежа требуется гаджет для выхода в интернет или компьютер, номер лицевого счета и данные своей банковской карты.

Оплатить счета и задолженности за электроэнергию можно просто, быстро и, главное, без комиссии:

еnergosale34.ru и проведите оплату без регистрации по номеру лицевого счета; – зайдите на официальный сайт ПАО «Волгоградэнергосбыт»и проведите оплату без регистрации по номеру лицевого счета;

– на официальном сайте можно также произвести оплату через личный кабинет;

– установите приложение «Волгоградэнергосбыт» на мобильный телефон и оплачивайте через него.

Кроме того, в личном кабинете легко оформить рассылку ежемесячных квитанций за услугу «Электроснабжение» на электронную почту.

На личный e-mail могут приходить на оплату не только ваши документы, но и ваших близких. Это поможет следить за своевременной оплатой, а также проконтролировать отсутствие долгов.

Удобные и элементарные в использовании дистанционные сервисы ПАО «Волгоградэнергосбыт» – вам в помощь.



