На «Волгоград Арену» вызывают промышленных альпинистов





Услуги по сбиванию ледяных наледей, снежных наносов и уборке снега на кровле стадиона «Волгоград Арена» заказала дирекция по эксплуатации этого спортивного объекта. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, работы до 31 декабря текущего года включительно выполнит волгоградская компания «АльпРАссвет». Закупка осуществляется у единственного исполнителя. Стоимость работ составляет 468,5 тысячи рублей без НДС – это бюджетные и внебюджетные средства.

Обязательным условием для выполнения работ указано наличие у персонала соответствующей группы безопасности для работы на высоте с подтверждающим свою квалификацию удостоверением, не ниже III группы промышленного альпиниста. Исполнитель обязан иметь сертифицированное альпинистское снаряжение и спецодежду.

В техзадании отмечается, что при образовании ледяных наледей (сосулек) или снежных наносов, свисающих с внешних или внутренних краёв кровли, альпинисты должны незамедлительно приступить к их устранению, независимо от времени суток, буднего или рабочего дня.



