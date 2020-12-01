Общество

Волгоградский регион безвозмездно передал управляющим компаниям 160 тонн дезсредств

Общество 01.12.2020 15:39
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01.12.2020 15:39


Почти 160 тонн средств для санитарной обработки мест общего пользования в многоквартирных домах переданы с марта 2020 года по сегодняшний день управляющим организациям Волгоградской области. 
По информации государственной жилищной инспекции Волгоградской области, администрации Волгограда передано еще 35 тонн препаратов производства АО «Каустик» для распределения между управляющими организациями. 
Дезинфицирующие средства для обработки жилого фонда администрация региона выделяет на безвозмездной основе в целях поддержки компаний, управляющих многоквартирными домами. Обработке подлежат входные группы подъездов, кабина лифта, кнопки вызова, лестничные марши, мусоропроводы и другие места общего пользования. Дополнительную плату за усиленную санитарную обработку с жильцов не взимают.

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