Школьники Волгоградской области примут участие в международной конференции AI Journey

Общество 27.11.2020 15:50 Новости компаний
0
27.11.2020 15:50 Новости компаний
С 3 по 5 декабря 2020 года состоится Международная конференция по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey — крупнейшая площадка для получения актуальной информации про ИИ и его применение в России и за рубежом.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, в последний день мероприятия для учащихся средних и старших классов школ, интересующихся технологиями искусственного интеллекта и анализа данных, будет организована онлайн-конференция AI Journey Junior.
В рамках специального мероприятия пройдет квест-олимпиада по технологиям ИИ, участие в которой поможет ребятам узнать, как можно использовать возможности ИИ в таких областях как машинное обучение, компьютерное зрение и обработка естественных языков, как устроен беспилотный автомобиль и что из себя представляет профессия Data Scientist. После этого юные исследователи смогут решить нестандартные задачи и заработать баллы.
Зарегистрироваться на мероприятия AI Journey можно на сайте www.ai-journey.ru. С программой онлайн-конференции для школьников можно ознакомиться по ссылке.
Александр Анащенко, Председатель Поволжского банка Сбербанка: «Самые сложные технологии начинаются с азов, которые способен понять любой школьник. И как известно, мозг подростка намного гибче, он быстрее воспринимает новую информацию. Сегодня мы предоставляем уникальную возможность каждому ученику познакомиться со сферами применения искусственного интеллекта и уже сейчас начать постигать основы процессии будущего".
Лариса Савина, Председатель Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области: «Стремительное развитие технологий требует непрерывного совершенствования. Современные дети уверенно ориентируются в интернет-пространстве, с интересом работают с информацией и успешно осваивают новые программы, проявляя себя в самых разных проектах".
Международная конференция по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey проводится Сбербанком совместно с ведущими российскими и зарубежными технологическими компаниями. В этом году в ходе конференции ожидаются выступления около 200 ведущих российских и международных специалистов. Своё участие уже подтвердили такие известные эксперты, как Mike Davies, директор лаборатории нейроморфных вычислений Intel; Laurens van der Maaten, директор по исследованиям Facebook AI Research, NY Site Head; Jürgen Schmidhuber, научный руководитель Swiss AI Lab IDSIA, профессор Университета Лугано (Швейцария), один из создателей LSTM нейронных сетей. В течение трех дней в режиме онлайн они будут рассказывать о разработках в области машинного обучения, компьютерного зрения, обработки естественного языка, нейроморфных и гетерогенных вычислений и многом другом. Кроме того, на конференции с докладом выступит директор по продукту TikTok Europe Ed Newton-Rex.
Реклама
В Волгограде муниципалитет помог решить коммунальную проблему в доме ветерана медслужбы27.11.2020 17:56
Общество 27.11.2020 17:56
Не благодарите: пенсионерам Волгоградской области накинули 150 рублей к прожиточному минимуму27.11.2020 16:42
Общество 27.11.2020 16:42
Начальник УФСБ емко высказался о спецоперации под Волгоградом27.11.2020 16:13
Общество 27.11.2020 16:13
Волгоградский ветеран стал счастливее после разговора с губернатором27.11.2020 16:03
Общество 27.11.2020 16:03
В Волгограде ветеран медслужбы до смерти устала от цинизма коммунальщиков27.11.2020 15:18
Общество 27.11.2020 15:18
Коронавирус забрал жизни двух мужчин из Волгоградской области в цвете лет и «замел следы»27.11.2020 13:15
Общество 27.11.2020 13:15
Коронавирус в Волгоградской области захватывает новые жертвы27.11.2020 12:00
Общество 27.11.2020 12:00
Без горячей еды и воды: жильцы волгоградской многоэтажки оказались «заложниками» своего соседа27.11.2020 11:41
Общество 27.11.2020 11:41
Контртеррористическое учение охватит район Волгоградской области27.11.2020 09:25
Общество 27.11.2020 09:25
Около 750 тысяч жителей Волгоградской области получают почтовые отправления без паспорта и извещений27.11.2020 09:02
Общество 27.11.2020 09:02
В Волгоградской области продлили ограничительные меры для самых уязвимых27.11.2020 09:02
Общество 27.11.2020 09:02
«Ментально пострадали»: волгоградский сомнолог поддержал депутатов Госдумы за перевод региона на московское время26.11.2020 20:03
Общество 26.11.2020 20:03
Первую новогоднюю елку в Волгограде устанавливают в новом месте26.11.2020 17:43
Общество 26.11.2020 17:43
Времени не теряют: волгоградцы призвали главу ЦИК РФ оценить законность скандального опроса26.11.2020 11:02
Общество 26.11.2020 11:02
Акционерное общество «Спецэнергомонтаж» (АО «СЭМ») продолжает оказывать благотворительную помощь медучреждениям Волгоградской области26.11.2020 08:58
Общество 26.11.2020 08:58
Реклама