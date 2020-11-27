Школьники Волгоградской области примут участие в международной конференции AI Journey





С 3 по 5 декабря 2020 года состоится Международная конференция по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey — крупнейшая площадка для получения актуальной информации про ИИ и его применение в России и за рубежом.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, в последний день мероприятия для учащихся средних и старших классов школ, интересующихся технологиями искусственного интеллекта и анализа данных, будет организована онлайн-конференция AI Journey Junior.

В рамках специального мероприятия пройдет квест-олимпиада по технологиям ИИ, участие в которой поможет ребятам узнать, как можно использовать возможности ИИ в таких областях как машинное обучение, компьютерное зрение и обработка естественных языков, как устроен беспилотный автомобиль и что из себя представляет профессия Data Scientist. После этого юные исследователи смогут решить нестандартные задачи и заработать баллы.

Зарегистрироваться на мероприятия AI Journey можно на сайте www.ai-journey.ru. С программой онлайн-конференции для школьников можно ознакомиться по ссылке.

Александр Анащенко, Председатель Поволжского банка Сбербанка: «Самые сложные технологии начинаются с азов, которые способен понять любой школьник. И как известно, мозг подростка намного гибче, он быстрее воспринимает новую информацию. Сегодня мы предоставляем уникальную возможность каждому ученику познакомиться со сферами применения искусственного интеллекта и уже сейчас начать постигать основы процессии будущего".

Лариса Савина, Председатель Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области: «Стремительное развитие технологий требует непрерывного совершенствования. Современные дети уверенно ориентируются в интернет-пространстве, с интересом работают с информацией и успешно осваивают новые программы, проявляя себя в самых разных проектах".

Международная конференция по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey проводится Сбербанком совместно с ведущими российскими и зарубежными технологическими компаниями. В этом году в ходе конференции ожидаются выступления около 200 ведущих российских и международных специалистов. Своё участие уже подтвердили такие известные эксперты, как Mike Davies, директор лаборатории нейроморфных вычислений Intel; Laurens van der Maaten, директор по исследованиям Facebook AI Research, NY Site Head; Jürgen Schmidhuber, научный руководитель Swiss AI Lab IDSIA, профессор Университета Лугано (Швейцария), один из создателей LSTM нейронных сетей. В течение трех дней в режиме онлайн они будут рассказывать о разработках в области машинного обучения, компьютерного зрения, обработки естественного языка, нейроморфных и гетерогенных вычислений и многом другом. Кроме того, на конференции с докладом выступит директор по продукту TikTok Europe Ed Newton-Rex.



