Жителям Волжского предоставили новый номер для дозвона в поликлиники

Общество 19.11.2020 14:52
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19.11.2020 14:52
Для удобства жителей Волжского предоставлен местный номер телефона для обращений в колл-центр, организованный для разгрузки поликлиник. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе, уже можно оставлять свои обращения по телефону 8 (8443)29-28-99. Параллельно волжане могут звонить и по ранее действовавшему телефону – 8(8442)32-62-30. Он будет действовать до 1 декабря.
Остальные телефоны колл-центра не менялись.
Тракторозаводский район – (8442) 32-62-31.
Краснооктябрьский район (8442) 32-62-33
Дзержинский район (8442) 32-62-34
Центральный район (8442) 32-62-35
Ворошиловский район (8442) 32-62-36
Советский район (8442) 32-62-37
Кировский район (8442) 32-62-38
Красноармейский район (8442) 32-62-39
График работы колл-центра также остался прежним – в будние дни с 8.00 до 18.00, в выходные дни с 8.00 до 14.00.
Напомним, в колл-центр можно обращаться по любым вопросам оказания первичной медико-санитарной помощи: если поднялась температура тела, если нужно вызвать врача на дом, если надо выписать рецепт, сдать анализы или получить результаты анализов. В режиме реального времени вся информация передается в лечебные учреждения.
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