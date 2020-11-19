Жителям Волжского предоставили новый номер для дозвона в поликлиники





Для удобства жителей Волжского предоставлен местный номер телефона для обращений в колл-центр, организованный для разгрузки поликлиник. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе, уже можно оставлять свои обращения по телефону 8 (8443)29-28-99. Параллельно волжане могут звонить и по ранее действовавшему телефону – 8(8442)32-62-30. Он будет действовать до 1 декабря.

Остальные телефоны колл-центра не менялись.

Тракторозаводский район – (8442) 32-62-31.

Краснооктябрьский район (8442) 32-62-33

Дзержинский район (8442) 32-62-34

Центральный район (8442) 32-62-35

Ворошиловский район (8442) 32-62-36

Советский район (8442) 32-62-37

Кировский район (8442) 32-62-38

Красноармейский район (8442) 32-62-39

График работы колл-центра также остался прежним – в будние дни с 8.00 до 18.00, в выходные дни с 8.00 до 14.00.

Напомним, в колл-центр можно обращаться по любым вопросам оказания первичной медико-санитарной помощи: если поднялась температура тела, если нужно вызвать врача на дом, если надо выписать рецепт, сдать анализы или получить результаты анализов. В режиме реального времени вся информация передается в лечебные учреждения.



