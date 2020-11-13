Общество 13.11.2020 10:09
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13.11.2020 10:09
Главный специалист сектора опеки и попечительства отдела по социальной политике администрации Ленинского района привлечена к ответственности за формализм при работе с сиротами. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, нарушения выявила прокуратура Ленинского района в ходе проверки соблюдения требований законодательства в сфере защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Установлено, что сотрудниками сектора опеки и попечительства отдела по социальной политике района ненадлежащим образом исполняются обязанности по осуществлению переданных органу местного самоуправления государственных полномочий в сфере опеки и попечительства. В частности, главный специалист сектора опеки и попечительства отдела по социальной политике составила акт проверки условий жизни одной из несовершеннолетних опекаемых без фактического посещения данной семьи.
Акты проверок условий проживания более 30 несовершеннолетних опекаемых указанным должностным лицом в адрес опекунов в установленный законодательством 3-дневный срок не направлялись.
В отношении главного специалиста было возбуждено административное производство по ст. 13.10.1 КоАП Волгоградской области (ненадлежащее осуществление органами местного самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий).
Постановлением мирового судьи судебного участка № 31 Волгоградской области сотрудница привлечена к административной ответственности в виде штрафа в сумме 12 тысяч рублей.
Прокурором в адрес главы администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области внесено представление об устранении нарушений законодательства. В настоящее время начальник отдела по социальной политике администрации Ленинского района и главный специалист сектора опеки и попечительства отдела по социальной политике администрации Ленинского муниципального района освобождены от занимаемых должностей.
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