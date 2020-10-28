На юге Волгограда в коммунальных траншеях от безнадеги выросли тополя











Аллея тополей выросла в котлованах, вырытых «Концессиями теплоснабжения» в Красноармейском районе Волгограда. На улице Олимпийской, перекопанной в нескольких местах, и без коммунальных разрытий картина нерадужная – аварийные деревянные двухэтажки, заросли бурьяна и разбитые тротуары, сообщает ИА «Высота 102»

Заброшенные коммунальщиками ямы, частично обнесенные ржавым забором, разбросанные в округе обломки бетона и груды кирпичей делают пейзаж жилмассива на окраине города еще более депрессивным.





« У нас, если поездить, реально по всему району перекопано. На Олимпийской котлованы вырыли еще весной или в начале лета. Рабочих в последний раз видели в августе или сентябре. Как видите, тополя уже выросли. Вечером, когда темнеет, ходить здесь страшно - можно запросто угодить на дно ямы. Забор, если и был по периметру, то его давно растащили», - рассказывают местные жители.





С вопросом, когда улице Олимпийской вернут первоначальный вид, информагентство обратилось в ООО «Концессии теплоснабжения». Ответ пресс-службы компании ожидается в ближайшее время.



