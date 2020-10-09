Общество

Осень не весна: власти в Волгоградской области изменили отношение к коронавирусу

Общество 09.10.2020 20:56
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09.10.2020 20:56




Рост заболеваемости коронавирусом в Волгоградской области - не повод, чтобы сейчас всех снова отправлять на самоизоляцию. Как сообщает ИА "Высота 102", руководитель Роспотребнадзора по Волгоградской области Ольга Зубарева сегодня на брифинге ответила на вопрос, который в последнее время задают многие. Почему весной, когда в регионе были единичные случаи заболевания коронавирусом всех отправили на самоизоляцию, а сейчас, когда ситуация действительно серьезная, ограничительные меры не такие жесткие? В частности, журналистов интересовало, почему на фоне роста числа зараженных COVID-19 в Волгоградской области по-прежнему работают школы и детские сады. "Зачем сейчас сравнивать с весной?", - также задалась вопросом Ольга Зубарева.
По ее словам, весной, когда коронавирус пришел в Россию, в том числе в Волгоградскую область, об этой инфекции почти ничего не было известно. "Что она из себя представляет, как эпидпроцесс будет развиваться? Не очень знали, как лечить отдельные категории. Сейчас и медицина и эпидемиологи знают намного больше. Поэтому и ситуация меняется", - пояснила Зубарева. Однако она не исключила введения более жестких мер, если это потребуется. Главный санитарный врач региона пока не видит необходимости в закрытии школ и детских садов. В настоящее время заболеваемость коронавирусом среди детей, по словам Ольги Зубаревой, не такая высокая, чтобы переводить всех на дистанционное обучение. "Пусть дети учатся, зачем вот так", - высказалась она.
Заместитель руководителя аппарата губернатора Волгоградской области Наталья Лисименко добавила, что весенний локдаун был обоснован еще и тем, что тогда не было никаких рекомендаций о том, как работать и что делать в такой ситуации. Сейчас же, по словам чиновницы, на каждый вид деятельности есть рекомендации главного санитарного врача России. "За этот период мы все получили бесценный опыт", - резюмировала Лисименко. Она еще раз напомнила о необходимости соблюдать рекомендации Роспотребнадзора в части социальной дистанции, средств защиты и самоизоляции для граждан 65 лет и старше. 
Напомним, что с 10 октября в Волгоградской области вводится обязательное ношение масок и перчаток в общественном транспорте и торговых точках. С 13 октября для жителей старше 65 лет устанавливается обязательный режим самоизоляции.

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