В волгоградском лагере «Орленок» продолжается перестройка

Общество 26.09.2020 08:58
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26.09.2020 08:58
В Волгограде идет подготовка к капремонту двух спальных корпусов оздоровительного лагеря «Орленок» в Красноармейском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, в настоящее время определен подрядчик для разработки проекта обновления зданий 1952 года постройки.
В корпусах №5 и №6 заменят электросети, установят автоматическую противопожарную систему, системы оповещения при возникновении ЧС. После ремонта на каждом этаже появятся душевые комнаты, а также санузлы на вторых этажах (в настоящее время они есть только на первых). Также ремонт предполагает монтаж рециркуляторов воздуха закрытого типа, создание единой системы вентилирования и кондиционирования, организацию дополнительных эвакуационных лестниц и адаптацию территории для нужд маломобильных групп населения.
На прилегающей территории лагеря возведут два павильона дополнительного образования, зону живого лабиринта из растений с тропинками. Также соорудят малую эстраду на 100 посадочных мест, игровую площадку с резиновым покрытием для младших школьников, пять крытых беседок для отрядных мест, дорожки и амфитеатр под открытым небом на 250 мест.
В 2019 году «Орленок» отметил 75-летний юбилей. За 2019 год в учреждении отдохнули около 4000 школьников. В текущем году, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, в учреждении были организованы две профильные смены. Кроме того, там регулярно проводятся различные форумы, а также спортивные и культурные мероприятия.
Фото: vk.com/orlenokvolga
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