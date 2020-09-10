На сцене Волгоградского НЭТа прогремела первая «Гроза»





Новую постановку в Волгоградском НЭТе по пьесе Николая Островского «Гроза» увидели первые зрители. На сдаче спектакля, состоявшейся накануне вечером, пригласили журналистов, блогеров и артистов, сообщает ИА «Высота 102». Свою работу аудитории представил приглашенный режиссер – заслуженный артист России Адгур Кове, который тоже находился в зале. Дата премьерного показа пока не известна – театры Волгоградской области пока закрыты для широкой публики из-за пандемии.





Главные роли сыграли: Катерина - Тамара Конопатова, Кабаниха – Светлана Блохина, Дикой – Олег Алексеев, Кулигин - Андрей Курицын Борис – Алексей Жидков, Тихон – Максим Чекашкин, Варвара – Кристина Алешина.

В начале спектакля из уст искателя перпетуум-мобиле становится известно, что действие происходит вовсе не в городе Калинове. Кулигин, указывая на левый берег Волги, видит пойму и Слободу. Режиссер просто шутит, а быть может, предлагает волгоградцам почувствовать себя на пару часов обитателями вымышленного городка. Адгур Кове позволил себе и более смелые эксперименты, которые органично вплелись в повествование и помогли донести его мысли.

Зрители стали свидетелями магических обрядов, которые совершались на фоне душевных метаний Катерины. Главная героиня бросалась в воду (которая была настоящей), горела в огне и взмывала в небо. Конец спектакля у Адгура Кове несмотря на неминуемую гибель Катерины жизнеутверждающий. Финальная сцена вызывает улыбку сквозь слезы – все-таки ей удалось вырваться из плена и полететь.



