Общество

Для обманутых клиентов волгоградских автосалонов замаячил свет в конце тоннеля

Общество 28.08.2020 09:23
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28.08.2020 09:23


В Центральный банк РФ направлены обращения с просьбой провести переговоры с руководством банков, которые выдавали кредиты обманутым клиентам волгоградских автосалонов. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», рассказал на сегодняшней пресс-конференции руководитель Волгоградского УФАС Роман Лучников. По словам руководителя ведомства, «если не удастся расторгнуть такие договоры, то хотя бы – реструктуризировать их».
Пока неизвестно, пойдут ли обманутым потребителям в банках навстречу. Однако пострадавших от действий таких автосалонов могло быть меньше, если бы правоохранительные органы раньше пресекли деятельность таких продавцов. Так, по словам Романа Лучникова, Волгоградское УФАС, уличившее ряд волгоградских автосалонов в недобросовестной рекламе и усмотревшее в этом признаки преступлений, в течение полутора лет направляло обращения в различные ведомства, в том числе и в правоохранительные органы с просьбой провести проверку деятельности таких автосалонов. Однако реакция последовала только на днях. 
Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о возбуждении следственным управлением УМВД России по городу Волгограду по факту обмана потребителей в некоторых автосалонах города. 
По версии следствия, злоумышленники позиционировали себя как прямые поставщики автомобилей от производителей. Клиентам предлагали купить машины по стоимости значительно ниже, чем у официальных дилеров, а также в случае необходимости обещали предоставить низкую процентную ставку по кредиту на оплату покупки. В итоге с покупателями заключались сделки купли-продажи и кредитные договоры с условиями, кардинально отличающимися от озвученных ранее. На самом деле автомашины стоили на несколько сотен тысяч рублей дороже, а процентная ставка вместо обещанных 3-7 процентов составляла более 15 процентов.
Кроме того, кредитные специалисты советовали потерпевшим вносить в заявки заведомо недостоверные сведения и подсказывали, что нужно отвечать операторам банков для одобрения большей суммы кредита. Также они навязывали дополнительные банковские услуги и всячески затягивали подписание документов. Как правило, доверчивые покупатели, оказавшись обманутыми относительно стоимости, порядка оплаты и проведения процедуры продажи, получали вместо желаемых автомобили другой марки и комплектации.
Отметим, что ранее в редакцию "Высоты 102" поступали жалобы от волгоградцев на деятельность автосалонов, где их обманули. В частности, речь шла об автосалоне "Волга-Град". Люди указывали, что, заманивая граждан привлекательными ставками автокредитов и невысокими ценами на автомобили, автосалон "Волга-град" далее психологически обрабатывает клиентов долгим и томительным ожиданием нового автомобиля, длительной бумажной волокитой, итогом которой становится торопливое подписание договоров купли-продажи транспортных средств (в отдельных случаях даже в ночное время) с навязанными дополнительными условиями и завышенной ценой автомобиля и кредитной ставкой. 

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