Улицу Казахскую в Волгограде временно закроют для большегрузов





Движение автотранспорта временно будет приостановлено по улице Казахской в Волгограде с 20.00 часов 23 августа до 08.00 часов 24 августа. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, в это время муниципальное предприятие «ДСЭР Советского района» в рамках текущего содержания устранит колейность на проезжей части от проспекта Университетского до дома № 50 по улице Казахской. Для обеспечения безопасного проезда муниципальное предприятие устранит деформации на участке протяженностью около 300 метров. Отмечается, что с учетом ширины проезжей части и востребованности объекта среди волгоградцев работы будут выполняться в выходной день в ночную смену, чтобы минимизировать неудобства для водителей.

Комплексно обновить покрытие с укладкой двух слоев асфальтобетона на этом участке дороги планируют в 2021 году. Аукцион по определению подрядной компании на выполнение реконструкции уже завершен. В 2018 году муниципалитет восстановил дорожное покрытие на ул. Казахской в границах от ул. Электролесовской до Университетского проспекта. Площадь нового двухслойного полотна составила более 14 тысяч квадратных метров.



