Возможны затруднения: в Волгограде строят полосу для транзитного транспорта









В ближайшее время на улице Домостроителей в Дзержинском районе Волгограда начнется укладка асфальта на дополнительной транспортной полосе. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, обустройство полноценной полосы протяженностью около 70 метров позволит снизить нагрузку на улицу Историческую и проспект имени Жукова. Поток транзитного транспорта будет перенаправлен в обход центральной части.

В связи с проводимой реконструкцией автомобилистов просят проявлять бдительность при движении на данном участке и с пониманием отнестись к возможным затруднениям.



