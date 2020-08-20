Общество 20.08.2020 10:29
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20.08.2020 10:29
Все 169 муниципальных дошкольных образовательных учреждений Волгограда готовы принять детей 1 сентября, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию города. По данным мэрии, общее число детсадовцев в этом году составит 49 тысяч 300.
Особенностью наступающего учебного года станет организация работы в условиях сохраняющейся угрозы распространения коронавирусной инфекции. В администрации города заверяют, что все детские сады обеспечены масками для сотрудников, термометрами, бактерицидными лампами-рециркуляторами и дезинфицирующими средствами. Детей каждое утро будут встречать медицинские сотрудники, которые проведут осмотр и измерят температуру. Малыши с выявленными признаками заболевания допускаться в группы не будут.
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