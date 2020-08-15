В Центральном районе Волгограда стартует ремонт популярной дороги





Определена подрядная организация для ремонта двух дорог в Центральном и Советском районах Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, провести замену асфальта на этих участках муниципалитет изначально планировал в 2021 году. Однако ввиду образовавшейся экономии денег при проведении предыдущих аукционов появилась возможность реконструировать объекты уже сейчас.

По итогам электронных торгов ООО «Дом-Строй» обновит почти 700 метров полотна дороги по улице Землянского в Центральном районе в границах от проспекта Ленина до Набережной 62-ой Армии. Проезд соединяет две важнейшие городские магистрали в районе моста через Волгу. Данная дорога стала активно использоваться после ввода в эксплуатацию Нулевой Продольной магистрали.

На улице Засекина в Советском районе эта же компания должна восстановить более километра проезжей части. В текущем году муниципальное предприятие уже реконструировало свыше 1,5 километра покрытия, оборудовало съезды в микрорайоны новостроек, а также сформировало более 3 километров щебеночных обочин. После обновления второго участка здесь будет полностью обновлен еще один выезд из областного центра в сторону дачных и пригородных поселков, а также на федеральную трассу М-21.

Всего до конца года в областном центре предстоит восстановить и построить свыше 40 дорог площадью более 400 тысяч квадратных метров. К настоящему времени реновация проведена на 95%. Работы по обновлению уличной сети начались уже в феврале текущего года сразу после установления благоприятной погоды.