"Устали считать трупы": в Волжском проходят массовые проверки водителей после череды смертельных ДТП





Сегодня автоинспекторы проведут на дорогах Волжского массовые проверки водителей на предмет выявления нарушений ПДД, являющихся основными причинами ДТП. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. Статистика ДТП во втором по величине городе Волгоградской области в последнее время тревожит. Только за один выходной разбились насмерть три человека. А на днях под Волжским случилась еще более жуткая трагедия - в оросительном канале утонула машина, где находились 8 человек. Все они погибли.

Всего с начала текущего года на территории города Волжского зарегистрировано 214 ДТП, в которых 12 человек погибло и 278 получили травмы различной степени тяжести. Основными видами ДТП являются: столкновение – 99; наезд на пешехода – 66; наезд на препятствие – 19; наезд на велосипедиста - 10. При этом наблюдается двукратный прирост количества дорожно-транспортных происшествий с погибшими.

С начала года на территории города Волжского зарегистрировано 14 фактов ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, а также лиц, отказавшихся от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, в результате которых 1 человек погиб и 25 получили различные травмы.

В ГИБДД напоминают - за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от прохождения процедуры медицинского освидетельствования предусмотрена административная ответственность в виде лишения водительских прав на срок до 2 лет, а также штраф на сумму 30 000 рублей. При повторном нарушении водителю грозит штраф на сумму от 200 000 до 300 000 рублей и лишение свободы на срок до 2 лет, либо до 480 часов исправительных работ. На усмотрение суда возможны принудительные работы сроком до 2 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью или занимать определенные должности сроком до 3 лет.

Водитель, управляющий транспортным средством в нетрезвом состоянии, представляет опасность для всех участников дорожного движения, а таких фактах необходимо сообщать ГИБДД по телефонам: 8(8442) 30-48-41, 33-24-27.



