"Устали считать трупы": в Волжском проходят массовые проверки водителей после череды смертельных ДТП
Общество 30.07.2020 13:01
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30.07.2020 13:01
Сегодня автоинспекторы проведут на дорогах Волжского массовые проверки водителей на предмет выявления нарушений ПДД, являющихся основными причинами ДТП. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. Статистика ДТП во втором по величине городе Волгоградской области в последнее время тревожит. Только за один выходной разбились насмерть три человека. А на днях под Волжским случилась еще более жуткая трагедия - в оросительном канале утонула машина, где находились 8 человек. Все они погибли.
Всего с начала текущего года на территории города Волжского зарегистрировано 214 ДТП, в которых 12 человек погибло и 278 получили травмы различной степени тяжести. Основными видами ДТП являются: столкновение – 99; наезд на пешехода – 66; наезд на препятствие – 19; наезд на велосипедиста - 10. При этом наблюдается двукратный прирост количества дорожно-транспортных происшествий с погибшими.
С начала года на территории города Волжского зарегистрировано 14 фактов ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, а также лиц, отказавшихся от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, в результате которых 1 человек погиб и 25 получили различные травмы.
В ГИБДД напоминают - за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от прохождения процедуры медицинского освидетельствования предусмотрена административная ответственность в виде лишения водительских прав на срок до 2 лет, а также штраф на сумму 30 000 рублей. При повторном нарушении водителю грозит штраф на сумму от 200 000 до 300 000 рублей и лишение свободы на срок до 2 лет, либо до 480 часов исправительных работ. На усмотрение суда возможны принудительные работы сроком до 2 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью или занимать определенные должности сроком до 3 лет.
Водитель, управляющий транспортным средством в нетрезвом состоянии, представляет опасность для всех участников дорожного движения, а таких фактах необходимо сообщать ГИБДД по телефонам: 8(8442) 30-48-41, 33-24-27.
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