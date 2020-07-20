Общество 20.07.2020 11:34
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20.07.2020 11:34
В Волгоградской области начали фиксировать рост завозных случаев заболевания коронавирусом. Об этом заявил сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на оперативном совещании. «Специалисты по инфекционным болезням прогнозируют возможный рост заболеваемости в ближайшие месяцы в связи с возвращением жителей Волгоградской области с отдыха из других регионов России. В этой связи органам власти, оперативному штабу в условиях действия режима повышенной готовности необходимо продолжить межведомственную работу по контролю за соблюдением всех действующих на территории региона санитарно-эпидемиологических мер. Особое внимание обратить на работу учреждений и организаций, предприятий Волгоградской области, общественный транспорт», - отметил глава региона.
Санитарно-эпидемиологическая ситуация на территории Волгоградской области стабильная, но пока еще остается напряженной, заявили в администрации региона. С диагнозом «коронавирусная инфекция» выявлено 8056 человек, из которых 4608 уже выздоровели и выписаны, что составляет 57% от числа выявленных случаев. При этом на высоком уровне сохраняется количество внебольничных пневмоний, в том числе со средним и тяжелым течением болезни. Объемы тестирования жителей составляют 3,5 - 4 тысячи исследований в сутки, общий объем выполненных тестов превышает 250 тысяч.
Перед областным комитетом здравоохранения поставлена задача предусмотреть поэтапный временный вывод медучреждений из режима инфекционных госпиталей с целью проведения дезинфекционных мероприятий. «При этом необходимо обеспечить сохранение необходимого коечного фонда и высокую готовность медучреждений к работе в условиях распространения коронавирусной инфекции. На период санобработки медперсоналу предусмотреть отдых и отпуска», — подчеркнул губернатор.
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