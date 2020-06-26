Здание администрации Волгоградской области обработают от грызунов





Около 73 тысяч рублей будет потрачено на дезинфекцию и дератизацию помещений, в которых находятся органы исполнительной власти региона. Как сообщает ИА «Высота 102», подведены итоги аукциона, объявленного ГКУ "Дирекция по материально-техническому снабжению администрации Волгоградской области". Исполнитель услуги должен будет продезинфицировать офисы чиновников, а также обработать их от грызунов. В скором времени люди в специальном обмундировании и респираторах придут в здание на проспекте Ленина, 9, в комитет финансов, в комитет строительства, в комитет сельского хозяйства и в другие подразделения исполнительной власти региона. По результатам закупки начальную цену контракта удалось снизить на 4 тысячи рублей.



