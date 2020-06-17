Для сельских жителей Волгоградской области снизили плату за мусор





С 1 июля в Волгоградской области будут снижены нормативы накопления твердых коммунальных отходов для жителей сельских населенных пунктов, проживающих в индивидуальных жилых домах. Такая информация озвучена сегодня на коллегии и заседании общественного совета при региональном комитете тарифного регулирования, сообщили ИА «Высота 102», в администрации Волгоградской области.

Принятию решения предшествовали дополнительные весенние, летние, осенние и зимние замеры отходов на территории сельских поселений муниципальных районов Волгоградской области. По итогам исследования норматив для жителей сельских населенных пунктов, проживающих в индивидуальных жилых домах, будет составлять на 12% ниже применяемого: 0,179 м3/с человека в месяц вместо 0,203 м3/с человека в месяц. Таким образом, снижение платежей для граждан, проживающих в частном секторе сельских поселений, составит 13,1 % или 13,88 рубля на одного проживающего (92,03 рубля вместо 105,91 рубля).

Кроме того, расширен перечень категорий объектов по прочим потребителям (юридические лица, индивидуальные предприниматели), на которые ранее нормативы накопления установлены не были. В перечень будут включены автозаправочные станции, автомойки, автостоянки, парковки, бани, сауны, интернет-кафе и др. Такие нормативы также определены по итогам проведенных замеров.

Ранее, напомним, нормативы накопления ТКО часто критиковались за завышенные, по мнению некоторых экспертов, цифры.