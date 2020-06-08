Общество

Парад Победы 24 июня в Волгограде проведут на старом месте

Общество 08.06.2020 20:21
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08.06.2020 20:21


Волгоградский парад в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет на площади Павших борцов. Как стало известно ИА «Высота 102», генеральная репетиция намечена на 16 июня. Ранее предполагалось, что отныне военные парады будут проводить на новом месте – на нижней террасе Центральной набережной. Очевидно, продолжающиеся там работы по реконструкции пока не позволяют реализовать планы по проведению масштабных мероприятий.

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