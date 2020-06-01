



Несостоявшимися признаны торги по продаже части помещений в высотке бизнес-центра "Волгоград-Сити" на улице Рокоссовского. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на протокол о результатах проведения торгов, ни одной заявки от потенциальных покупателей не поступило.

Напомним, продавались нежилые помещения площадью 12908 кв.м., расположенные в бизнес-центре по адресу ул. им. Рокоссовского, 62 в Волгограде. В составе единого лота был указан и земельный участок, находящийся в общедолевой собственности, площадью 9141 кв.м. А также ресепшен в холл с рекламой "СИТИ ОТЕЛЬ", оборудование в конференц-зале на третьем этаже, вентиляционное и климатическое оборудование, бытовые приборы и оргтехника, хозяйственно-бытовой инвентарь, мебель. А также имущество в гостинице "СИТИ ОТЕЛЬ" на 25 этаже в количестве 3 309 шт. Это оснащение гостиничных номеров, коридор, бар, комната для персонала, склад, бельевая, прачечная, венткамера, техническое помещение и многое другое.

Первоначальная цена всего лота была заявлена в сумме более 611 миллионов рублей. Часть имущества находится в залоге у ПАО "Московский индустриальный банк".

Как ранее сообщало информагентство, реализуемое имущество принадлежит ООО "Индустрия Фитнеса", которое летом 2029 года решением арбитражного суда было объявлено несостоятельным (банкротом) с применением положений упрощённой процедуры банкротства ликвидируемого должника. С заявлением о признании ООО "Индустрии Фитнеса" банкротом обратилось ООО "Соло", которое выставило претензии в сумме 330 тысяч рублей за оказание юридических услуг. В апреле арбитражный суд Москвы издал приказ о взыскании с должника этой суммы. Задолженность не была погашена. В начале июня 2019 года единственным участником ООО "Индустрия Фитнеса" было принято решение о добровольной ликвидации общества. ПАО "МИнБанк" в ликвидационную комиссию должника заявил требования о досрочном возращении кредитов по двум кредитным договорам на 20,2 миллиона рублей и 483 миллионов рублей, а также процентов по кредитному договору, которые превысили миллиард рублей. Таким образом, общая сумма долга ликвидируемого общества оценивается в 1,5 миллиарда рублей.



