



Один день в нарушении ограничительных мер, введенных из-за угрозы распространения коронавируса, проработало кафе в одном из торгово-развлекательных комплексов Ворошиловского района в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в УМВД России по Волгограду, 25 мая на территории торгово-развлекательного комплекса был выявлен факт оказания услуг общественного питания с размещением клиентов за столиками внутри помещения, что категорически запрещено в период пандемии.

Отмечается, что работниками данного кафе реализовывались готовые блюда и напитки, при этом оказание услуг происходило не на вынос, а непосредственно с размещением клиентов за столиками внутри помещения.

По результатам проверки в отношении руководителя - индивидуального предпринимателя сотрудниками полиции составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. 26 мая суд Ворошиловского района Волгограда, рассмотрев представленные материалы, признал индивидуального предпринимателя виновной в совершении административного правонарушения, и ей назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.



