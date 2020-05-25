Госжилнадзор заинтересовался странной активностью волгоградских чиновников по смене УК





Инспекция госжилнадзора Волгоградской области проведет внеплановую проверку действий чиновников администрации Советского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, в госжилнадзор поступили массовые обращения от граждан, в которых сообщается о проведении администрацией Советского района открытого конкурса по отбору управляющих организациях для многоквартирных домов №№ 66, 68 по ул. Владимирская, № 50 по ул. Тимирязева, № 67 по ул. Янки Купалы.

При этом, как сообщается в обращениях, собственники не понимают, почему при наличии действующей управляющей организации, с которой заключен договор управления, срок действия которого не истек и который сторонами не расторгался, понадобилось проводить открытый конкурс по отбору управляющей организации. В ведомстве пояснили, что перечень случаев, когда требуется проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для того или иного многоквартирного дома, четко определен жилищным законодательством. В частности, такие права у администрации возникают, если отсутствует управление многоквартирным домом, а также, если необходимо не допустить развития такой ситуации. Правом самостоятельно принимать решения о проведении открытого конкурса при отсутствии оснований, предусмотренных требованиями нормативных правовых актов, органы местного самоуправления не наделены.

В настоящее время надзорным ведомством уже получено необходимое согласование проверки от прокуратуры Волгоградской области.

Следует отметить, что ранее аналогичная проверка администрации Советского района Волгограда уже проводилась Госжилнадзором, но касалась она только дома № 60 по ул. Янки Купалы. По результатам проверочного мероприятия выводы административный орган сделал не в пользу администрации, уточнили в ведомстве.



