Напуганные штрафами волгоградцы боятся ходить без масок и перчаток на улице

Общество 21.05.2020 16:12
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21.05.2020 16:12
Волгоградцы, которых «запугали» штрафами за появление в общественных местах без средств индивидуальной защиты, боятся даже на улицах появляться без масок и перчаток. «А что делать? Приходится терпеть», – вздыхают горожане, показывая мокрые под силиконовыми перчатками руки.
Корреспонденты ИА «Высота 102», которые прошлись по улицам города, убедились, что, действительно, подавляющее большинство жителей идут по своим делам в полном наборе средств индивидуальной защиты.
Такая «упаковка» совсем не прибавляет комфорта – кому-то трудно дышать, но главная проблема заключается в потеющих руках.
При этом пока в Волгограде стоит еще довольно прохладная погода. Что будет при наступлении жары, даже думать не хочется.
Между тем, сегодня замруководителя аппарата губернатора Волгоградской области Наталья Лисименко пояснила, что, если человек идет один по улице, совсем необязательно, чтобы он был в маске и перчатках. Использование средств индивидуальной защиты необходимо при посещении замкнутых пространств, где происходит контакт с другими людьми – это магазины, общественный транспорт, аптеки, МФЦ и т.д.
Напомним, с 20 мая в Волгоградской области введен обязательный масочно-перчаточный режим. Его несоблюдение власти считают административным правонарушением, за которое полагается штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей.
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