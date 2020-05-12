За сутки коронавирус нашли у 74 жителей Волгоградской области





1135 случаев коронавируса выявлено в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Правительства России стопкоронавирус.рф, за сутки инфекцию подтвердили у 74 граждан.

Новых летальных исходов не зафиксировано. От последствий COVID-2019 в регионе скончались 12 человек.



