За сутки коронавирус нашли у 74 жителей Волгоградской области

Общество 12.05.2020 11:45
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12.05.2020 11:45
1135 случаев коронавируса выявлено в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Правительства России стопкоронавирус.рф, за сутки инфекцию подтвердили у 74 граждан.
Новых летальных исходов не зафиксировано. От последствий COVID-2019 в регионе скончались 12 человек.
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