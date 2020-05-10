В Волгоградской области остался только один район без коронавируса





Случаев заражений коронавирусной инфекцией в Волгоградской области не зарегистрировано только в Октябрьском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в оперативном штабе региона, за минувшие сутки коронавирусная инфекция была выявлена у жителя в Ольховском районе, который долгое время держал оборону от инфекции.

Всего, напомним, за сутки диагноз COVID-19 поставлен 119 жителям региона. По географии выявленных случаев лидируют Волгоград – 42, Николаевский район – 14, Дубовский – 11 и Городищенский районы – 10.

В Михайловском районе 9 заболевших, в Палласовском – 7, в Клетском и Котельниковском – по 4 случая, в Даниловском, Фроловском, Котельниковском и Среднеахтубинском – по 2, в Ленинском, Светлоярском, Кумылженском, Руднянском, Иловлинском, Алексеевском, Ольховском и Жирновском – по одному.

Среди заразившихся есть два ребенка в возрасте до 6 лет; пятеро школьников до 14 лет; один подросток до 17 лет; 22 человека от 18 до 29 лет; 39 жителей от 30 до 49 лет; 39 жителей от 50 до 64 лет и 11 человек – старше 65 лет.

Больше всего – 83 заболевших – выявлены по контактам с больными COVID-19. В 9 случаях коронавирусная инфекция подтверждена у граждан, прибывших из Москвы, Санкт-Петербурга и Якутии. В 27 случаях больные были выявлены при обращении за медицинской помощью.



