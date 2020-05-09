Общество

От души: жители Волгоградской области записали домашние поздравления с Днем Победы

Общество 09.05.2020 14:42
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09.05.2020 14:42


В редакцию ИА «Высота 102» в эти дни поступило множество электронных писем с видеоматериалами, снятыми жителями Волгоградской области. Это трогательные, душевные и искренние домашние поздравления простых людей с самым дорогим нашим сердцам праздником. 


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