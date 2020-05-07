Общество

Горе луковое: в Волгограде цены на овощи и крупы не могут остановиться

Общество 07.05.2020 08:05
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07.05.2020 08:05


В Волгограде за прошедшую неделю увеличилась стоимость некоторых продуктов питания. Как сообщает ИА «Высота 102», в Волгоградстате зафиксировали рост цены на гречку – на 3,13% (69,56 рублей за кг), на рис – на 4,7% (53,24 рубля за кг). Также выросла стоимость картофеля – на 7,86% (26,21 рубля за кг), моркови – на 5,22% (25,62 рубля за кг). Уже традиционно поднялись  цены на лук – на 7,88%. Теперь средняя стоимость этого овоща составляет 42,86 рубля за кг, хотя в магазинах покупатели видят ценники с большими цифрами. 
Если рост цен на овощи можно объяснить, как утверждали чиновники, сезонным подорожанием, то с крупами все загадочнее. Например, в середине марта, когда в регионе наблюдался повышенный покупательский спрос и люди сметали продукты с полок, стоимость риса, по данным Волгоградстата, составляла всего 44,10 рубля за кг, гречки – 55,95 рублей за килограмм. То есть за полтора месяца цена на рис увеличилась почти на 10 рублей, а гречки – почти на 15 рублей. Спрос снова стал умеренным, а вот цены на популярные крупы отыгрались. 

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