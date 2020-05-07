Горе луковое: в Волгограде цены на овощи и крупы не могут остановиться

Общество 07.05.2020 08:05
0
07.05.2020 08:05
В Волгограде за прошедшую неделю увеличилась стоимость некоторых продуктов питания. Как сообщает ИА «Высота 102», в Волгоградстате зафиксировали рост цены на гречку – на 3,13% (69,56 рублей за кг), на рис – на 4,7% (53,24 рубля за кг). Также выросла стоимость картофеля – на 7,86% (26,21 рубля за кг), моркови – на 5,22% (25,62 рубля за кг). Уже традиционно поднялись цены на лук – на 7,88%. Теперь средняя стоимость этого овоща составляет 42,86 рубля за кг, хотя в магазинах покупатели видят ценники с большими цифрами.
Если рост цен на овощи можно объяснить, как утверждали чиновники, сезонным подорожанием, то с крупами все загадочнее. Например, в середине марта, когда в регионе наблюдался повышенный покупательский спрос и люди сметали продукты с полок, стоимость риса, по данным Волгоградстата, составляла всего 44,10 рубля за кг, гречки – 55,95 рублей за килограмм. То есть за полтора месяца цена на рис увеличилась почти на 10 рублей, а гречки – почти на 15 рублей. Спрос снова стал умеренным, а вот цены на популярные крупы отыгрались.
Реклама
В Волжском на День Победы пройдут массовые пробеги и парады07.05.2020 10:56
Общество 07.05.2020 10:56
«Если не забыли»: история фотографии времен Великой Отечественной войны07.05.2020 09:23
Общество 07.05.2020 09:23
Гигантский портрет Сталина пролетел над Волгоградом07.05.2020 07:33
Общество 07.05.2020 07:33
Мост через Волжскую ГЭС закроют для тяжелых грузовиков06.05.2020 20:12
Общество 06.05.2020 20:12
Полетят на юг: волгоградцы увидят второй парад аэростатов06.05.2020 19:57
Общество 06.05.2020 19:57
«Звоночек уже поступил»: глава чистого от коронавируса района Волгоградской области поделился секретами «обороны» от COVID-1906.05.2020 17:02
Общество 06.05.2020 17:02
В Волгоградской области стартовал XVI Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ»06.05.2020 12:48
Общество 06.05.2020 12:48
Оперштаб раскрыл подробности смерти двух жителей Волгоградской области от коронавируса06.05.2020 12:42
Общество 06.05.2020 12:42
В Волгограде на рассвете в небо взмыли аэростаты Победы06.05.2020 10:44
Общество 06.05.2020 10:44
В Волгоградской области в праздничные дни поймали сотни нарушителей самоизоляции06.05.2020 09:28
Общество 06.05.2020 09:28
Волгоградские перевозчики распродают маршрутки05.05.2020 22:01
Общество 05.05.2020 22:01
Проплешины на новой спортплощадке возмутили родителей школьников Волгограда05.05.2020 18:33
Общество 05.05.2020 18:33
«Мы боимся задохнуться»: волгоградские пациенты с ЛАГ напомнили о себе05.05.2020 15:57
Общество 05.05.2020 15:57
В Волгограде коммунальщики дорого заплатят за двойной потоп в квартире05.05.2020 13:54
Общество 05.05.2020 13:54
На юге Волгограда открыли госпиталь для пациентов с COVID-1905.05.2020 11:24
Общество 05.05.2020 11:24
Реклама