Общество

Оперштаб раскрыл подробности смерти двух жителей Волгоградской области от коронавируса

Общество 06.05.2020 12:42
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06.05.2020 12:42


Последними жертвами коронавирусной инфекции в регионе стали 66-летняя жительница Волгограда и 64-летний  житель Еланского района. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе. Женщина была госпитализирована 24 апреля в ГБУК  «ВОКИБ №1». Мужчину положили в больницу 26 апреля в Урюпинскую ЦРБ. Пациенты, которых не удалось спасти, страдали хроническими заболеваниями. Ранее зампредседателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов сообщил, что у одного из умерших  была онкология. 
Эти два смертельных случая были зафиксированы в общей статистике летальных исходов от коронавирусной инфекции в Волгоградской области еще 3 мая. Всего в регионе скончались 12 человек, на сегодняшний день количество случаев заболевания коронавирусомв  достигло 647. 

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