Общество

В День пожарной охраны волгоградским пожарным пожелали сухих рукавов

Общество 30.04.2020 20:45
0
30.04.2020 20:45



Сегодня временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Волгоградской области полковник внутренней службы Николай Любавин поздравил сотрудников с Днем пожарной охраны. Как сообщает ИА «Высота 102», руководитель ведомства подчеркнул, что важность и значимость того дела, которое выполняют пожарные каждый день, трудно переоценить. «Вы честно и доблестно выполняете свой долг, зачастую работая на пределе физических и психологических возможностей, не считая затраченных сил и времени.На вашем счету огромное количество сохранённых жизней. Спасение людей при пожаре, оказание им быстрой помощи, охрана материального достояния - священный долг каждого работника пожарной охраны. Спасибо вам за нелегкий труд, высокое чувство долга и личной ответственности! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и сухих рукавов!», - сказал в своем поздравлении Николай Любавин. ИА «Высота 102» присоединяется к добрым пожеланиям в адрес пожарных. Журналисты не понаслышке знают, насколько непростая у вас работа. Вы делаете ее с честью и профессионально. Так держать! 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Дистанционная подготовка к ЕГЭ

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Общество
30.04.2020 20:21
Общество 30.04.2020 20:21
Комментарии

0
Далее
Общество
30.04.2020 19:26
Общество 30.04.2020 19:26
Комментарии

0
Далее
Общество
30.04.2020 18:59
Общество 30.04.2020 18:59
Комментарии

0
Далее
Общество
30.04.2020 18:19
Общество 30.04.2020 18:19
Комментарии 0

0
Далее
Общество
30.04.2020 17:57
Общество 30.04.2020 17:57
Комментарии

0
Далее
Общество
30.04.2020 16:44
Общество 30.04.2020 16:44
Комментарии

0
Далее
Общество
30.04.2020 15:19
Общество 30.04.2020 15:19
Комментарии

0
Далее
Общество
30.04.2020 14:49
Общество 30.04.2020 14:49
Комментарии

0
Далее
Общество
30.04.2020 14:42
Общество 30.04.2020 14:42
Комментарии

0
Далее
Общество
30.04.2020 14:37
Общество 30.04.2020 14:37
Комментарии

0
Далее
Общество
30.04.2020 14:33
Общество 30.04.2020 14:33
Комментарии

0
Далее
Общество
30.04.2020 13:35
Общество 30.04.2020 13:35
Комментарии

0
Далее
Общество
30.04.2020 13:19
Общество 30.04.2020 13:19
Комментарии

0
Далее
Общество
30.04.2020 11:33
Общество 30.04.2020 11:33
Комментарии

0
Далее
Общество
30.04.2020 10:28
Общество 30.04.2020 10:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:45
В День пожарной охраны волгоградским пожарным пожелали сухих рукавовСмотреть фотографииCмотреть видео
20:21
Жители Волгограда не нарадуются «пивным» остановкамСмотреть фотографии
19:26
В Волгограде за 40 дней военные построили клинику для коронавирусных больныхСмотреть фотографии
18:59
Больше всего новых заболевших коронавирусом в Николаевском районе Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:19
Банк «Открытие»: 74% жителей ЮФО проведут майские праздники дома на самоизоляцииСмотреть фотографии
17:57
Медработники Волгоградской области получили доплаты за лечение пациентов с COVID-19Смотреть фотографии
17:26
Девочка из Волгограда оказалась в Санкт-Петербурге в период пандемии в ожидании сложной операцииСмотреть фотографии
16:45
ПСБ в Волгограде выдал первую ипотеку по ставке 6%Смотреть фотографии
16:44
В центре Волгограда провалился асфальтСмотреть фотографии
16:19
В Волгоградской области налоговые инспекции не откроются до 11 маяСмотреть фотографии
15:49
МТС рассчитала индекс цифровой активности жителей ВолгоградаСмотреть фотографии
15:19
Волгоградский «Ротор» почти в премьер-лиге: сезон первенства ФНЛ завершен досрочноСмотреть фотографии
15:17
Роспотребнадзор советует волгоградцам обмотаться шарфом, как в ИталииСмотреть фотографииCмотреть видео
14:49
В Волгоградской области не думают об открытии дежурных групп в детских садахСмотреть фотографии
14:42
Умерших от коронавируса в Волгоградской области хоронят в закрытых гробахСмотреть фотографии
14:37
Росгвардию привлекут для охраны стационаров в Волгограде после побега зараженного пациентаСмотреть фотографии
14:33
Волгоградец угнал машину из-за долговСмотреть фотографии
14:05
В Волгоградской области на аппаратах ИВЛ спасают 11 человекСмотреть фотографии
13:59
Юрий Чехов: «А дальше будет самое интересное!»Смотреть фотографии
13:35
В Волгоградской области школьников распустили на майские каникулыСмотреть фотографии
13:19
В Волгоградской области дрогнули цены на бензинСмотреть фотографии
11:59
Техника Ростсельмаш: объемы больше – цены нижеСмотреть фотографии
11:41
Более трех десятков новых случаев коронавируса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:33
В Волгограде поймали сбежавшего из стационара пациента с COVID-19Смотреть фотографии
11:24
Власти Волжского отказались от строительства детского сада из-за коронавирусаСмотреть фотографии
11:03
Сбербанк сообщает о режиме работы своих отделений в праздничные дни в маеСмотреть фотографии
10:28
Военная авиация репетирует парадный пролет над ВолгоградомСмотреть фотографии
10:07
Волгоградские профсоюзы в соцсетях соберут первомайские лайки против заразыСмотреть фотографии
10:05
В Волгограде женщина и подросток пострадали в улетевшей в кювет машинеСмотреть фотографии
09:57
Врезался на скорости: под Волгоградом водителю стало плохо посреди дорогиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 