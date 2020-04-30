В День пожарной охраны волгоградским пожарным пожелали сухих рукавов







Сегодня временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Волгоградской области полковник внутренней службы Николай Любавин поздравил сотрудников с Днем пожарной охраны. Как сообщает ИА «Высота 102», руководитель ведомства подчеркнул, что важность и значимость того дела, которое выполняют пожарные каждый день, трудно переоценить. «Вы честно и доблестно выполняете свой долг, зачастую работая на пределе физических и психологических возможностей, не считая затраченных сил и времени.На вашем счету огромное количество сохранённых жизней. Спасение людей при пожаре, оказание им быстрой помощи, охрана материального достояния - священный долг каждого работника пожарной охраны. Спасибо вам за нелегкий труд, высокое чувство долга и личной ответственности! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и сухих рукавов!», - сказал в своем поздравлении Николай Любавин. ИА «Высота 102» присоединяется к добрым пожеланиям в адрес пожарных. Журналисты не понаслышке знают, насколько непростая у вас работа. Вы делаете ее с честью и профессионально. Так держать!



