Суд оштрафовал торговца саженцами из Крыма за тайный приезд в Волгоградскую область

Общество 19.04.2020 11:37
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19.04.2020 11:37
Житель Крыма оштрафован Суровикинским районным судом за то, что не сообщил о прибытии на территорию Волгоградской области по телефонам 112 и колл-центра. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, мужчина приехал в регион для торговли саженцами. Так как Крым входит в перечень регионов, где зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекции, согласно постановлению губернатора, жители этих субъектов должны ставить в известность власти о своем приезде и соблюдать 14-дневную самоизоляцию.
Крымский предприниматель свою вину в совершении административного правонарушения признал. Ему назначен штраф в размере тысячи рублей.
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