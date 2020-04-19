Суд оштрафовал торговца саженцами из Крыма за тайный приезд в Волгоградскую область





Житель Крыма оштрафован Суровикинским районным судом за то, что не сообщил о прибытии на территорию Волгоградской области по телефонам 112 и колл-центра. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, мужчина приехал в регион для торговли саженцами. Так как Крым входит в перечень регионов, где зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекции, согласно постановлению губернатора, жители этих субъектов должны ставить в известность власти о своем приезде и соблюдать 14-дневную самоизоляцию.

Крымский предприниматель свою вину в совершении административного правонарушения признал. Ему назначен штраф в размере тысячи рублей.



