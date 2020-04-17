У обитателей трухлявого дома по ул. Веселой в Волгограде появился шанс на веселую жизнь





Инспекция госжилнадзора по Волгоградской области зафиксировала ненадлежащее состояние дома №49а по улице Веселой в Краснооктябрьском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, в ходе обследования было установлено, что ограждающие конструкции и конструктивные элементы крыши, наружные стены, цоколь (фундамент), отмостка, цокольный этаж, деревянная пристройка (крыльцо) входа в дом, перекрытия, внутренние стены, перегородки, полы, оконные и дверные заполнения в жилых помещениях дома несут угрозу жизни и здоровья проживающих здесь граждан.

В связи с этим в администрацию Краснооктябрьского района Волгограда направлено заключение о техническом состоянии данного жилого дома для его рассмотрения на межведомственной комиссии и принятия решения о признании помещения непригодным для проживания.

Проверка состояния дома проводилась в связи с обращениями граждан. Несмотря на ужасающее состояние дома, он до сих пор не был признан аварийным, хотя у районной администрации такие полномочия есть.



