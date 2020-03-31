Общество 31.03.2020 15:10
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31.03.2020 15:10
В Волгоградской области количество аппаратов искусственной вентиляции легких составляет 700 единиц. В то же время количество реанимационных коек в регионе – 780 штук, сообщает ИА «Высота 102». Об этом рассказал сегодня на брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. То есть почти на каждое место в реанимации приходится по аппарату ИВЛ. По словам Николая Алимова, сейчас решается вопрос о закупке еще 200 единиц подобного оборудования.
На сегодняшний момент в регионе остается прежним число заболевших коронавирусом – это четыре человека. В больницах находятся 50 человек, в том числе 42 взрослых и 8 детей. Под наблюдением в режиме самоизоляции на дому остаются 2930 человек. За прошедшие сутки было обследовано 369 человек, а всего в регионе более 3000 человек протестировали на коронавирус.
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