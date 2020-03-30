



В ближайшие дни начнутся выплаты медицинским работникам Волгоградской области за участие в оказании помощи коронавирусным больным. Как заявил сегодня на брифинге журналистам председатель комитета здравоохранения региона Анатолий Себелев, сегодня на селекторном совещании министр отрасли доложил об утверждении Порядка распределения финансирования, который поступил в регионы.

«Мы издадим свой локальный нормативный акт и начнутся выплаты сотрудникам, которые непосредственно участвуют в оказании помощи больным инфекцией. Это произойдет в ближайшие дни», - пояснил глава облздрава.

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 18 марта из резервного фонда на все регионы выделено 10,2 млрд рублей. Доплаты получат, в том числе, медицинские работники, которые оказывали помощь гражданам из групп риска заражения инфекцией.

В документе Правительства указано, что врачи подразделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (в том числе, врач-инфекционист, врач общей практики (семейный врач), врач-педиатр, врач-педиатр участковый, врач-терапевт, врач-терапевт участковый, врач-пульмонолог) получат 80% среднемесячного дохода от трудовой деятельности в своем регионе за 9 месяцев 2019 года по данным Росстата. Среднему медперсоналу предусмотрены поощрения в размере 40% среднемесячного дохода в регионе; врачам, работающим в стационарах с больными коронавирусом или с лицами, у которых он подозревается - 100%, среднему медперсоналу - 50%, младшему – 30%; врачам скорой медпомощи – 80%, среднему медперсоналу неотложки - 40%, водителям и санитарам - 20%.



