Федеральные новости

На границе Волгоградской области с Казахстаном начал действовать особый режим

Федеральные новости 16.03.2020 18:36
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16.03.2020 18:36


В связи с введением в Казахстане чрезвычайного положения, вызванного профилактикой распространения коронавируса «COVID-2019», с сегодняшнего дня и до особого распоряжения казахстанской стороной введены ограничения на въезд-выезд в республику. Напомним, протяженность государственной границы с Казахстаном в Волгоградской области составляет 240 километров. Как сообщили ИА «Высота 102» в Пограничном управлении ФСБ России по региону, Казахстан приостановил пропуск лиц, транспортных средств и грузов через государственную границу.

«По официальным данным, полученным от казахстанской стороны, ограничения коснутся граждан Республики Казахстан, иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением: 

граждан Республики Казахстан, ранее выехавших на территорию иностранного государства, при их возвращении в Республику Казахстан;

граждан Республики Казахстан, выезжающих за границу на лечение, при предъявлении подтверждающих документов учреждений здравоохранения;

иностранцев, ранее въехавших на территорию Республики Казахстан, для их выезда из страны;
персонала дипломатической службы страны и иностранных государств и членов их семей, а также членов делегаций иностранных государств и международных организаций, направляющихся в Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

членов поездных и локомотивных бригад, экипажей воздушных и морских судов;

обслуживающего персонала иностранных трансграничных сооружений на территории Республики Казахстан и обслуживающего персонала казахстанских трансграничных  сооружений на территории сопредельных государств;
иностранцев, следующих на транзитных пассажирских поездах, отправившихся и находившихся в пути следования до введения ограничений;

иностранцев (лиц без гражданства), обладателей видов на жительство на территории Республики Казахстан;

иностранцев, являющихся членами семей граждан Республики Казахстан (при условии подтверждения факта родственных связей – супруг (супруга), их родители и дети)», - сообщили в погрануправлении ФСБ России по Волгоградской области. 

В ведомстве уточнили, что в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенных на территории Волгоградской области, порядок пропуска граждан остаётся прежним.

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