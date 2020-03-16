



В связи с введением в Казахстане чрезвычайного положения, вызванного профилактикой распространения коронавируса «COVID-2019», с сегодняшнего дня и до особого распоряжения казахстанской стороной введены ограничения на въезд-выезд в республику. Напомним, протяженность государственной границы с Казахстаном в Волгоградской области составляет 240 километров. Как сообщили ИА «Высота 102» в Пограничном управлении ФСБ России по региону, Казахстан приостановил пропуск лиц, транспортных средств и грузов через государственную границу.





«По официальным данным, полученным от казахстанской стороны, ограничения коснутся граждан Республики Казахстан, иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением:





граждан Республики Казахстан, ранее выехавших на территорию иностранного государства, при их возвращении в Республику Казахстан;





граждан Республики Казахстан, выезжающих за границу на лечение, при предъявлении подтверждающих документов учреждений здравоохранения;





персонала дипломатической службы страны и иностранных государств и членов их семей, а также членов делегаций иностранных государств и международных организаций, направляющихся в Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел Республики Казахстан;





членов поездных и локомотивных бригад, экипажей воздушных и морских судов;





иностранцев, следующих на транзитных пассажирских поездах, отправившихся и находившихся в пути следования до введения ограничений;





иностранцев (лиц без гражданства), обладателей видов на жительство на территории Республики Казахстан;





иностранцев, являющихся членами семей граждан Республики Казахстан (при условии подтверждения факта родственных связей – супруг (супруга), их родители и дети)», - сообщили в погрануправлении ФСБ России по Волгоградской области.





В ведомстве уточнили, что в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенных на территории Волгоградской области, порядок пропуска граждан остаётся прежним.



иностранцев, ранее въехавших на территорию Республики Казахстан, для их выезда из страны;обслуживающего персонала иностранных трансграничных сооружений на территории Республики Казахстан и обслуживающего персонала казахстанских трансграничных сооружений на территории сопредельных государств;