Общество

Стартовал второй всероссийский конкурс для регионов на участие в программе БФ Сбербанка «Вклад в будущее»

Общество 10.03.2020 11:34 Новости компаний
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10.03.2020 11:34 Новости компаний


2 марта 2020 года начался прием заявок от органов исполнительной власти в сфере образования субъектов РФ на конкурс, в результате которого будут определены восемь новых участников Программы Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» по развитию личностного потенциала. 
Программа реализуется при поддержке Сбербанка. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, сейчас ее участниками являются 12 регионов РФ, в том числе Ульяновская область (территория присутствия Поволжского банка ПАО Сбербанк), ставшая победителем в первом всероссийском конкурсе на участие в программе, который прошел в 2019 году.  
Программа способствует внедрению средового, компетентностного и персонализированного подходов в образовании и соответствует задачам национального проекта «Образование», основным положениям Указа Президента России №204 от 7 мая 2018 года и федеральным государственным образовательным стандартам. 
Программа ориентирована на работу с детьми от 5 до 18 лет и направлена на расширение возможностей ребенка совершать осознанный самостоятельный выбор целей в своей жизни и путей их достижения. Партнерами БФ «Вклад в будущее» в реализации программы является Лаборатория по развитию личностного потенциала в образовании ИСП МГПУ и Международная лаборатория позитивной психологии НИУ ВШЭ.
Заявки на конкурс будет оценивать комиссия, в которую вошли представители Сбербанка, фонда «Вклад в будущее», Агентства стратегических инициатив и организаций-партнеров. Оцениваться будут мотивация органов исполнительной власти участвовать в Программе, опыт реализации масштабных проектов развития и модернизации образования; наличие ИТ-инфраструктуры для обучения, опыта сетевого взаимодействия с педагогическими вузами, колледжами и т.п.  
С каждым победителем конкурса будет заключено трехстороннее соглашение между фондом, территориальным или региональным отделением Сбербанка и органом исполнительной власти в сфере образования субъекта РФ. В рамках реализации Программы планируется в каждом регионе подключить не менее 10-ти % общеобразовательных организаций, при этом общее число образовательных организаций не может быть менее 65.
К 2023 году общее количество регионов-участников Программы достигнет 30, количество образовательных организаций превысит 2000.
Прием заявок на участие во всероссийском конкурсе продлится до 30 марта 2020 года. Результаты будут опубликованы на сайте vbudushee.ru до 24 апреля 2020 года.
Заявки на Конкурс принимаются в электронном виде по адресу:lpkonkurs.vbudushee.ru.

 

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