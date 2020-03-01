В первый день весны в Волгограде будет разгуляй

На время подготовки и поведения праздника с 06.00 до 18.00 1 марта проезжая часть рокадной дороги от улицы Калинина до примыкания к улице Комсомольской будет пешеходной территорией.
Общество 01.03.2020 08:54
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01.03.2020 08:54
Сегодня в Волгограде с размахом собираются отметить первый день весны. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на городскую администрацию, пятичасовая программа с интерактивными развлечениями, мастер-классами, конкурсами ждет волгоградцев на главном городском празднике «Широкая Масленица» . Мероприятия начнутся в парке в пойме реки Царицы ровно в полдень. Кульминацией масленичного разгуляя станет сожжение чучела Масленицы высотой 14 с половиной метров.
На время подготовки и поведения праздника с 06.00 до 18.00 1 марта проезжая часть рокадной дороги от улицы Калинина до примыкания к улице Комсомольской будет пешеходной территорией.
На время подготовки и поведения праздника с 06.00 до 18.00 1 марта проезжая часть рокадной дороги от улицы Калинина до примыкания к улице Комсомольской будет пешеходной территорией.
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