Общество

Эксперты: Волгоград нуждается в мирном символе

Общество 18.02.2020 12:17
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18.02.2020 12:17


Члены экспертного совета по рекламе  Волгоградского УФАС отметили проблему отсутствия мирного символа Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в антимонопольном ведомстве, поводом для обсуждения этого вопроса стало зачастую низкопробное и неэтичное использование образа скульптуры «Родина-мать зовет!» в рекламных целях. При этом, отметили эксперты, город нуждается в бренде, который можно и уместно было бы использовать для индентификации и продвижения  без особой оглядки. 
Между тем, поиски нового, так называемого мирного  бренда города и региона в Волгограде идут уже не первый год. В свое время обсуждались различные варианты – начиная от горчичного масла, помидора и даже осетров, которых, кстати, почти уже не осталось,  и до известных людей, которые жили в нашем городе. В прошлом году волгоградская компания «Красава Про» за три с лишним миллиона рублей взялась за работу по созданию концепции брендирования региона. Отчитаться о выполненном и представить новый бренд компания должна уже в этом году. Впрочем, скептики считают, что деньги в очередной раз будут выброшены на ветер. К тому же, заявляют  некоторые эксперты, многие жители признают лишь скульптуру «Родины-матери» в качестве символа Волгограда. Хотя, в то же время у молодых людей есть запрос на новый взгляд на прошлое и настоящее Волгограда. 
Однако успешный опыт в брендировании отдельных территорий в Волгоградской области есть.  Например, Урюпинск стал общепризнанной столицей российской провинции . А лозунг «Брошу все и уеду в Урюпинск» теперь знаменит на всю страну. 

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