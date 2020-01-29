Роспотребнадзор нашел под Волгоградом школу с разбитыми стеклами и без раздевалок





Суд по требованию сотрудников Роспотребнадзора обязал районную администрацию профинансировать ремонт в МКОУ "Горноводяновская основная школа Дубовского муниципального района Волгоградской области". Как сообщили ИА "Высота 102" в территориальном управлении Роспотребнадзора, в этом образовательном учреждении были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Проверяющие указали на дефекты в полу, разбитые стекла, отсутствие раздевалок в спортивном зале. А в детском саду, имеющемся на базе школы, отсутствовало ограждение теневого навеса с трех сторон.

Инспекторы выдали предписание об устранении нарушений, но руководство школы его не выполнило из-за отсутствия финансирования.

Тогда ведомство обратилось в суд, который обязал администрацию района профинансировать эти мероприятия в срок не превышающий шести месяцев. Решение суда не вступило в законную силу.