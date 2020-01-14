Это не шутка: власти Волгоградской области готовятся к 1 апреля

Общество 14.01.2020 08:36
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14.01.2020 08:36
Пожароопасный сезон в Волгоградской области начнется 1 апреля. Еще зима в разгаре, до весны тоже далековато, но соответствующее постановление уже подписано и.о.губернатора Евгением Харичкиным, сообщает ИА «Высота 102». Продлится пожароопасный сезон до 31 октября. Документ принят в соответствии с постановлением правительства РФ о противопожарном режиме. Как правило, во время противопожарного сезона в регионе ограничивают посещение лесов. Так что у жителей региона остается всего 2,5 месяца для беспрепятственного отдыха на природе.
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