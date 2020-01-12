В Волгоградской области чабан растерял отару овец на полмиллиона рублей





Свыше 500 тысяч рублей должен выплатить чабан своему работодателю за недостачу 158 голов овец в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», такое решение принял Палласовский районный суд по иску Коммандитного товарищества «Фролов и компания».

Суд установил, что ответчик работал по трудовому договору в должности чабана с 28 октября 2014 года. С ним также был заключен договор о полной материальной ответственности. В конце октября 2017 года в хозяйстве была обнаружена недостача 129 голов молодняка овец на 466 тысяч 516 рублей. В ходе служебного расследования выяснилось, что отара овец пропала в результате оставления чабаном рабочего места без уважительных причин. При проведении очередного пересчета поголовья в мае 2017 года выяснилось, что пропало еще 29 голов овец на сумму 110 тысяч рублей.

Работодатель обратился в суд с требованием взыскать с чабана сумму причиненного материального ущерба. Сам работник требования признал частично, пояснив, что из его зарплаты вычитали деньги за утерянное поголовье, а также он сам вносил в хозяйство некое равноценное имущество. Однако доказать это суду не смог. Иск был удовлетворен.

Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.



