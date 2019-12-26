На Спартановке открыли новогоднюю елку

Общество 26.12.2019 15:31
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26.12.2019 15:31
В этом году благодаря традиционной поддержке депутата городской Думы, директора Волгоградского алюминиевого завода компании РУСАЛ Юрия Моисеева свои огни под восторженные взгляды и ликование гостей праздника зажгла 22-х метровая красавица-ель. Это – одна из самых больших новогодних красавиц Волгограда.
Как сообщает ИА «Высота 102», открытия вот этой елки без преувеличения ежегодно ждут тысячи жителей района, многие лично приходят на праздник — семьями, компаниями, с детьми и друзьями.
«Она такая огромная, и на ней большая и красивая звезда. Мы уже с бабушкой пофотографировались со снеговиком, там очень красиво, делится впечатлениями юная жительница города Милана Попова, - в отсутствии снега такая праздничная атмосфера очень поднимает настроение».
Для гостей праздника — фотозона, яркий концерт с участием творческих коллективов, поют и танцуют все вместе! Кстати, в этот раз юных волгоградцев удивляли и ростовые куклы — мега-Снежинка и белый мишка, успевший к празднику прямо с Севера. Дети могли сфотографироваться с главный волшебником — Дедом Морозом, рассказать ему стишок и получить подарок.
Засиял по-новому в этом году и сам Тракторозаводский район. При поддержке Юрия Моисеева в парке Аттракционов, а также на улицах Шурухина, Дзержинского и Ополченской засветились светодиодные консоли и новогодние растяжки.
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