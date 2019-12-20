Волгоградским коммунистам подпортили открытие бюста Сталину противники генералиссимуса





Сегодня около Сталинградского обкома КПРФ открыли бюст Сталину. Событие было приурочено к 140-й годовщине со дня рождения Иосифа Виссарионовича. Столько лет ему исполнилось бы завтра. Как сообщает ИА «Высота 102», волгоградские коммунисты во главе с первым секретарем обкома КПРФ Тамарой Головачевой пребывали в прекрасном настроении в связи с предстоящим событием.









Главный «герой», бюст Сталина был изначально укутан в черный целлофановый мешок, в какие упаковывают покойников. Но затем голова генералиссимуса предстала уже в «обнаженном» виде. Это вызвало восторг коммунистов и Тамары Головачевой. Лидер волгоградских коммунистов рассказала, что бюст нашли в Ольховском районе, где, к счастью, его в свое время не выкинули. Но, чтобы его отмыть и заставить блестеть, пришлось проделать большую работу. И ведь не зря. Теперь скульптурных сооружений в образе Сталина в Волгограде аж два. Одно из них, напомним, находится в волгоградском планетарии, куда периодически приходят «молиться» на своего «идола» волгоградские коммунисты.

Однако настроение членам КПРФ все-таки испортили противники Сталина - три женщины с плакатами, не согласные с возвеличиванием бывшего советского вождя.



